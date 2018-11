CEI MAI BUNI TINERI din raionul Criuleni, PREMIAŢI CU TROFEE pentru succesele obţinute în acest an

foto: trofee/poză simbol

Cei mai buni tineri din raionul Criuleni au fost răsplătiţi cu trofee pentru succesele pe care le-au avut în acest an. Printre ei este şi David Scorici. Băiatul frecventeză clubul de dansuri "Gloria" de la cinci ani şi face naveta Criuleni - Chişinău cinci zile pe săptămână.



"Mi-a plăcut prima lecţie, a doua, a treia. După asta, părinţii au început să mă impună, că eu mă obosesc şi una, alta. Aşa am început să dansez şi eu dansez din pasiune mai mult", a spus David Scorici, premiant.



David i-a transmis pasiunea pentru dans şi fratelui mai mic. Mama băieţilor este mândră de ei.



"Este un sport foarte costisitor, care necesită dăruire şi materială, şi sufletească. Mulţumesc organizatorilor pentru invitaţie şi pentru că au văzut copiii şi îi apreciază", a spus Lilia Scorici, mama lui David.



Un trofeu a ajuns şi la Cristina Bujac. Tânăra din Criuleni a participat în acest an la un concurs de talente din România.



"Cred că eram mică şi nu conştientizam că iubesc să cânt, dar pe parcurs, când am crescut, îmi plăcea ceea ce făceam", a spus Cristina Bujac, premiantă.



Şi voluntarii au fost premiaţi pentru activitatea lor.



"Sunt parte a Consiliului de elevi de mai mulţi ani, mă ocup cu foarte multe activităţi de voluntariat", a spus Maria Furtună, premiantă.



"Acest eveniment este pentru prima dată realizat la noi în oraş şi cred că este o tehnică destul de bună, deoarece tinerii au nevoie de ceva motivaţie", a spus Cristina Basiuc, premiantă.



Trofeele au fost înmânate de preşedintele raionului Criuleni, care i-a îndemnat pe tineri să persevereze în continuare.



"Deşi suntem la prima ediţie, sunt convins că pentru anul viitor, fiecare dintre dumneavoastră are toate şansele să vină în această scenă. Important e să ne dorim", a spus Veaceslav Burlac, preşedintele raionului Criuleni.



Seara s-a încheiat cu o supriză pentru premiaţi. Pe scenă a urcat formaţia "Gândul Mâţei."