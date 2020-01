Cei mai buni specialişti în arta cinematografică de la noi, premiaţi la Gala Cineaștilor

Cei mai buni specialişti în arta cinematografică de la noi au fost premiaţi în cadrul „Galei Cineaștilor”. Evenimentul a fost organizat în premieră de Uniunea Cineaştilor din Moldova în colaborare cu Centrul Național al Cinematografiei și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.



Valeriu Andriuţă a fost desemnat cel mai bun actor pentru rolul său în filmul "Ultima zi din mai". Premiul a fost ridicat de regizorul peliculei, Igor Chistol.



"Eu am urcat în scenă pentru că Valeriu este, din fericire pe platoul de filmare din România. Am spus din fericire pentru că un artist trebuie să fie pe platoul de filmare şi pe scenă. Cu adevărat este un mare artist, un mare artist care merită acest premiu", a spus regizorul, Igor Chistol.



Titlul de cea mai bună actriţă l-a primit Olga Anghelici pentru prestaţia din filmul "Practica".



"Nu m-am aşteptat, sincer, pentru că am avut nişte colege foarte puternice, Dana, Mihaela, Olga şi prietena mea de suflet, Alina. Vreau să mulţumesc tuturor care cred în mine, care m-au crezut şi care mă susţin", a menţionat actriţa, Olga Anghelici.



Juriul i-a acordat premiul pentru cel mai bun regizor tânărului Eugeniu Popovici, pentru regia filmului „Goodbye Olegovici”. Pelicula „Grădina Sovietică” a primit titlul de cel mai bun film de lung metraj. Iar „Siberia din oase”, de Leontina Vatamanu, a fost desemnat cel mai bun film documentar.



"Sunt mândră şi cred binecuvântată că m-am născut într-o familie de deportaţi şi că de la mama mea şi de la buneii mei am moştenit şi puterea şi durerea pe care am încercat să o revărs cumva în acest film", a spus regizoarea, Leontina Vatamanu.



Lucrarea "OF" a tânărului Vlad Bolgarin a primit titlul de cel mai bun film de animație.



"Mulţumim mult că ne-aţi apreciat munca. Eu totuşi ţineam să spun că cea mai mare bucurie este că avem trei firme de animaţie care sunt foarte bune şi ne poartă numele ţării în lume, cred că asta este cel mai important", a spus regizorul, Vlad Bolgarin.



La concurs s-au putut înscrie producțiile cinematografice realizate în perioada 2017-2019 în Republica Moldova. În cadrul galei au fost oferite 13 premii la 13 categorii.

