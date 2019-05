Cei mai buni producători agricoli din ţară au fost premiați în cadrul unei gale organizate de AIPA

Cei mai buni producători agricoli au fost premiați aseară în cadrul unei gale organizate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Trofeele au fost oferite fermierilor care au primit subvenții din partea statului și au obținut cele mai bune performanțe în domeniu.

În total au fost 19 nominalizări printre care: "Cea mai de succes femeie - fermier", "Startup-ul Anului", "Inovații în Agricultură", dar și cel mai de succes tânăr agricultor.



Ion Ionaș din Costești, Ialoveni, produce fructe încă din 2010 şi le exportă în străinătate. În afară de cele aproape 90 de hectare de livezi, mai are şi un frigider cu o capacitate de 1200 de tone.



"Fără ajutorul statului nu putem face nimic, dar în primul rând nici nu este rentabil. Ca să faci de unul singur sunt prea mari investițiile. În agricultură este un alt fel de calcul și îți este foarte greu dacă s-o iai tot de la zero fără un ajutor de la stat", a menţionat Ion Ionaș, agricultor.



Cea mai de succes femeie fermier a devenit Ala Popa. Ea produce legume şi cereale eco de 20 de ani. Anul trecut, femeia a beneficiat de subvenții din partea statului în valoare de aproape un milion de lei.



"Am procurat anul acesta pentru producția ecologică un cultivator cu arc, iarăși am reinvestit în peliculă, în sistem de irigare", a precizat Ala Popa.



În 2018, agricultorii din ţară au atras investiții de aproape șase miliarde de lei. Tot în această perioadă, au fost deschide 250 de afaceri noi și au fost create peste 3500 de noi locuri de muncă. Succesul a fost posibil şi datorită noii procedurii de subvenţionare în avans.



"Au fost aprobate 50 de proiecte a producătorilor agricoli debutanți cu planificarea investițiilor în sectorul agricol de peste 40 de milioane de lei, ce vor genera crearea a 130 de locuri noi de muncă", a declarat Vadim Curmei, directorul AIPA.



Produsele noastre sunt apreciate pe pieţele străine, aşa că autorităţile vor să sprijine şi în continuare agricultorii.



"Din 2015 până în prezent, noi avem o creștere de peste 40 la sută doar a mărimii Fondului Național de dezvoltare agricolă și mediul rural. Anul 2017-2018 a fost un an relativ bun, cu puține provocări, comparativ cu anii trecuți, ceea ce a dus rezultate bune în sectorul agricol", a punctat Nicolae Ciubuc, ministrul Agriculturii.



"Avem nevoie de investiții inteligente și știu că avem în Republica Moldova agricultori care reușesc și care ne demonstrează în fiecare zi că succesul și performanța sunt posibile cu multă muncă, dedicație, curaj și puțin ajutor din partea statului", a declarat premierul Pavel Filip.



Gala AIPA a ajuns la cea de-a treia ediţie.