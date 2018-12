Cei mai buni luptători de stil greco-roman din ţară s-au întâlnit la Campionatele Naţionale

Cei mai buni luptători de greco-romane din ţară şi-au dat întâlnire la Campionatele Naţionale de lupte greco-romane.

La competiţia de la Chişinău nu au lipsit premianţii din acest an la turnee internaţionale de mare anvergură.



Este vorba despre vice-campionul mondial la seniori, Victor Ciobanu, de Daniel Cataraga, medaliat cu aur la Mondialele de tineret, dar şi Donior Islamov, medaliat cu bronz la Europenele de seniori.



Dacă Ciobanu şi Islamov şi-au confrimat statutul da favoriţi în categoriile lor de greutate şi au devenit campioni naţionali, atunci Daniel Cataraga nu a realizat acest deziderat. El s-a retras înaintea finalei în care trebuia să lupte cu Igor Belşleagă.



"Particip şi eu ca şi fiecare luptător. Nu contează, e Campionatul Mondial sau Campionatul Republicii Moldova. Mă strădui să fiu de fiecare dată în formă", a afirmat Victor Ciobanu, luptător de stil greco-roman.



"Concurentul cu care am luptat în finală este un adversar bine pregătit. Este mai tânăr ca mine, dar consider că este un adversar puternic", a spus Donior Islamov, luptător.



Campioni naționali au mai devenit Denis Deleanu, Ion Bacalu, Anatol Popov, Victor Buzu, Viorel Burduja, Liviu Maluda şi Anatol Moldovanu.



La Campionatele Naţionale de lupte greco-romane au participat circa 80 de sportivi din întreaga ţară în 10 categorii de greutate