Cei mai buni elevi de la noi, răsplătiți cu o vacanţă pe cinste de Guvernul României

Cei mai buni elevi de la noi au fost răsplătiți cu o vacanţă pe cinste de Guvernul României. Autorităţile de la București finanțează, în acest sezon, odihna a aproximativ 1200 de olimpici și participanţi la diverse concursuri organizate de Ministerul Educaţiei. Peste o sută dintre aceștia au plecat aseară spre mare, la Sulina.



"Este prima oară când merg la o tabără cu renume internaţional şi da, desigur că am emoţii. Mă aştept să fie o experienţă frumoasă. Îmi va oferi posibilitatea să îmi cizelez cumva vocabularul şi sper peste o săptămână să vin aşa cu abilităţi de a com unica corect în limba română.



"Sunt încântată, am şi emoţii evident, ca la orice altă călătorie, şi sper să fie totul bine. Am aşteptări foarte mari, pentru că este un loc minunat, după poze şi după ce spun oamenii. "



"Eu îmi doresc ca în această vacanţă să mă odihnesc bine, să îmi fac prieteni noi şi să fac schimb de experienţă cu alţi colegi. "



" Aşteptăm să avem emoţii pozitive, să cunoaştem noi oameni şi să vedem România. "



Mai mulţi tineri au fost petrecuţi de părinţi, care spun că acest program îi motivează pe copiii lor să tindă spre ceva mai mult.



"Am căutat să vedem unde se duce, deci la tabăra Sulina. Este interesant, este vesel şi sper să îi placă fetei. Suntem mulţumiţi că iată ni s-a propus aşa o foaie de odihnă. Deci, fata a meritat, este olimpică la geografie."



Să le ureze vacanţă plăcută a venit şi ambasadorul României.



"Sunt convins că pentru toţi participarea la un astfel de program reprezintă o oportunitate de a crea noi prietenii, de a interacţiona cu copii de vârsta lor, de a schimba idei de a vedea defapt că lumea este ceva mai mare decât ţi-o imaginezi tu că este", a spus ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă.



"Este important ca elevii, copii cu performanţe de pe ambele maluri ale Prutului să se cunoască mai bine, să socializeze şi evident că acum pentru ei sunt mult mai multe oportunităţi", a spus ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei.



Taberele de vară "ARC" sunt la cea de-a 11-a ediţie.