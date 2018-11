Cei mai buni artişti, producători, dar şi cele mai difuzate melodii autohtone ale anului, premiate în cadrul unui concert

Cei mai buni artişti, producători, dar şi cele mai difuzate şi îndrăgite melodii autohtone ale anului au fost premiate aseară în cadrul unui concert care s-a dat la Palatul Naţional "Nicolae Sulac" din Capitală.

Trupa Doredos a fost cea care a spart gheața cu piesa învingătoare la Eurovision, My Lucky Day.



În acest an, premiile naționale în domeniul muzicii ușoare s-au acordat la mai multe categorii, astfel că artiştii s-au străduit să vină cu ceva nou. Interpreta Nona Marian, nu a fost doar în rol de organizator, ci și participantă.



"Vin în premieră cu o piesă, sper să placă e un stil diferit foarte tare de ceea ce am făcut până acum", a spus interpreta Nona marian.



"Eu cânt piesa care se numește 'Femeile ce nu au chip de război' - este despre bărbații care înșeală și femeile care știu despre acest lucru", a explicat Karizma, interpretă.



Pe scenă au evoluat și artiști de la noi lansaţi peste Prut, precum Irina Rimes, Nicoleta Nucă, Mark Stam și Dara.



"Mă bucur foarte mult că anul acesta o să cânt 'Mii de ori' pentru că e piesa mea de suflet ,dar și cumva anul acesta a fost și lansată", a precizat Dara, interpretă.



Publicul a fost încântat de spectacol:



"Foarte mult iubesc muzica. Îmi iubesc țara, îmi iubesc patria, iubesc mult artiștii noștri. Sunt talentați, cântă foarte frumos, cântă din inimă îi iubesc într-un cuvânt".



"- De ce vă plac interpreții noștri și care poate cel mai mult?

- Pentru că sunt ai noștri, pentru că sunt naturali, pentru că sunt binevoitori, pentru că ne iubesc pe noi și noi pe ei".



"Toți artiștii noștri sunt buni. Deşi suntem obișnuiţi să venim la concertele interpreţilor străini, nu trebuie să uităm că îi avem şi pe ai noştri".



În acest an, festivalul-concurs "Şlagărul Anului 2018" a ajuns la cea de-a XI-a ediție.