Cei mai boxeri moldoveni şi-au măsurat puterile în ring la Campionatul Naţional

foto: publika.md

Adrenalină, viteză şi lovituri devastatoare! Cei mai boxeri moldoveni şi-au măsurat puterile în ring la Campionatul Naţional.



La competiţie au participat 50 de pugilişti din toată ţara. În finala categoriei de greutate de până la 69 de kilograme, Dumitru Galagoţ, vicecampion european în 2013 la Minsk, s-a impus în faţa lui Nicolae Bucşa.



"A fost un duel decisiv. Adversarii cresc şi sunt nevoit să lucrez mai mult, deoarece tinerii vin din urmă. În cele din urmă, am cucerit titlul naţional."



Chişinăuianul Andrei Vreme a obţinut în premieră titlul naţional. Sportivul de 21 de ani a câştigat confruntarea cu Valeriu Sârbu în ultimul act al categoriei de 75 de kilograme.



"Am lucrat foarte mult pentru acest titlu. 7 ani de zile m-am antrenat zi de zi, am efectuat câte două antrenamente pe zi. Primul mine e primul pas spre victorii noi şi Olimpiadă."



În categoria de 91 de kilograme, Andrei Zaplitnîi l-a învins pe Aurel Ignat în cea mai spectaculoasă luptă a competiţiei.



Dorin Bucşa, component al lotului naţional, a devenit câştigător în categoria de 57 de kilograme. În finală hânceşteanul a obţinut victoria în faţa lui Victor Vacula.



"N-am obosit, doar că am avut un adversar foarte incomod, care a dat un stil de luptă foarte scârbos, foarte greu. E foarte greu cu aşa boxeri de boxat, dar m-am isprăvit, am câştigat."



Unul dintre cele mai aşteptate dueluri a fost cel dintre Alexandru Paraschiv şi Mihai Cvasiuc în categoria de 63 de kilograme.



La finalul celor 3 runde Paraschiv a fost declarat învingător la puncte. În urma Campionatului Naţional, va fi format lotul Republicii Moldova la box, care va participa în luna martie la turneul de calificare de la Londra pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.



"Tineretul nostru, care participă aici, o parte din ei sunt campioni şi premianţi la Campionate Europene şi Mondiale la tineret, la juniori", a declarat Vasile Chirtoca, preşedinte FM de Box.



Campionii au fost remunerați cu premii bănești în valoare de până la 7 mii de lei.

