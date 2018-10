Cei mai avansaţi roboţi au fost prezentaţi la o conferinţă de specialitate la Madrid

O selecţie a celor mai avansaţi roboţi din lume va putea fi văzută la Madrid la Conferinţa Internaţională de Roboţi şi Sisteme Inteligente (IROS), organizată de Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) din Statele Unite şi de Japan Robotics Society (JRS) în perioada 1-5 octombrie, scrie agerpres.ro.

Ediţia 2018 a International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) are în program o serie de discuţii şi sesiuni sub tema "Spre o societate robotizată", care reuneşte 80 la sută dintre experţii mondiali în robotică şi un târg la care participă principalele companii din domeniu care îşi vor prezenta cele mai noi tehnologii.



Iată o listă cu cei mai importanţi roboţi prezentaţi la Palatul Congreselor din Madrid:

- Noul robot al Boston Dinamycs: Directorul şi fondatorul companiei Boston Dynamics, Mark Raibert, este marea vedetă a congresului şi va prezenta un robot care încă nu a mai fost văzut în Europa. Compania sa este una de top din acest domeniu, fiind cea care a creat BigDog - robotul patruped agil.



- Talos: Umanoid creat de Pal Robotics, principala companie robotică spaniolă. Este un echilibrist abil, iar în timpul târgului va fi urcat pe un cilindru. Dacă cineva va încerca să-l facă să-şi piardă echilibrul, creatorii asigură că nu va reuşi.



- Jaco: Unul din roboţii de asistenţă cei mai de succes din lume. Are un braţ uşor cu mare capacitate de manevră, care se instalează la un scaun cu rotile şi poate ajunge cu uşurinţă la orice lucru sau poate da mâna.



- Eve: Robot proiectat pentru sarcinile domestice care ajută la gospodărie şi interacţionează cu oamenii. .



- Qt Robot - Robot de asistenţă de mici dimensiuni care se adresează copiilor cu autism. Adoptă diferite roluri în funcţie de nevoile copilului sau terapeutului: este un intermediar în terapie, spune poveşti, se joacă şi îi învaţă pe copii abilităţile sociale.



- MiniMaggie şi Teo: Roboţi umanoizi creaţi de Robotics Lab al UC3M şi dotaţi cu puternice sisteme senzoriale.



- Robot de Asistenţă pentru Oameni de la Toyota: Este un robot cu braţ mobil care poate manevra obiecte şi poate să se deplaseze. Poate asista bolnavii din spitale sau poate realiza sarcini casnice.



- Iiwa: Robotul industrial cel mai avansat până în prezent. Format dintr-un singur braţ mecanic de mare precizie este utilizat pentru aplicaţii medicale şi în reabilitare.



- Nao şi Pepper: Roboţi umanoizi foarte populari (ai Softbank). Nao este un mini umanoid de investigaţie şi Pepper este utilizat în sarcini comerciale şi în spitale cu mare capacitate de interacţiune. Pepper este deja funcţional în două spitale din Catalonia unde îi asistă pe pacienţi.



- Justina: Robot dezvoltat de Universitatea Autonomă din Mexic (UNAM) şi proiectat pentru realizarea sarcinilor casnice.



Aceştia nu sunt însă singurii roboţi prezentaţi la congres: vor mai fi expuşi roboţi ai companiilor Sawyer şi Baxter, robotul italian iCUB, legendarele modele Roomba, patrupedul Anymal sau roboţii submarini spanioli IQUA.