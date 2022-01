Cei care nu au nevoie de compensaţii pentru factura la gaz, pot renunţa la ajutorul oferit de Guvern. Cum se face acest lucru

Cei care nu au nevoie de compensaţii pentru factura la gaz, pot renunţa la ajutorul oferit de Guvern. Moldovagaz a elaborat şi un mecanism în acest sens. Asta după ce, în urmă cu câteva zile, vicepremierul Andrei Spînu a declarat la un post de televiziune că primeşte cereri de la mai multe persoane care vor să renunţe la compensaţie, pentru că au suficienţi bani pentru a-şi achita facturile. Mai mult decât atât, Spînu a declarat că şi el va face acelaşi lucru."Cei care nu mai vor să beneficieze de compensaţii, trebuie să intre pe site-ul Moldovagaz, unde au de completat un chestionar cu datele personale - nume, adresa, număr de telefon şi numărul contului personal. Moldovagaz va procesa cererile, iar de luna viitoare, compensaţia nu va mai fi inclusă în factură."Am încercat să aflăm dacă moldovenii sunt gata să renunţe la aceste compensaţii, însă majoritatea au spus că şi-ar dori un ajutor mai mare din partea statului."Cum să renunț? Nu, eu aş fi bucuros dacă mi-ar mai da încă, nu că să renunț!""Eu aş fi de acord să fie compensaţie normală oferită, nu picăturile astea de ochi care le dau ei!""Of, cum să renunț? Eu am pensia o mie de lei! Fără compensaţii nu vom putea supravieţui, e foarte greu.""Dar cine nu are nevoie, să-mi arate măcar un singur om care nu are nevoie de compensaţie? Cred că şi cei bogaţi au nevoie!"Întâmplător sau nu, dar propunerea celor de la Moldovagaz vine după ce vicepremierul Andrei Spînu spunea că îşi permite să achite integral factura la gaz, fără compensaţie."Mie mi-a venit 6200 de lei, pentru o suprafaţă de 200 şi ceva de metri. Eu sunt printre persoanele care pot achita şi dacă va fi acea posibilitate de a renunţa la acea compensaţie, eu o voi face.", a declarat Andrei Spînu, vicepremier.Între timp, unii aleși ai poporului susţin că vor renunţa la compensaţia oferită de stat, în timp ce alții nu consideră că este o inițiativă bună."Eu am depus chiar astăzi cerere şi am renunţat la compensaţie. Nu cred că trebuie de făcut mare tam-tam din asta. E dreptul fiecărui om, eu personal nu am cheltuieli foarte mari, aşa că îmi permit.", a declarat Radu Marian, deputat PAS."Cred că foarte puţini oameni vor renunţa la această compensaţie. Mai mult decât atât, nu este clar unde vor ajunge banii de la cei care vor renunţa, cine mai exact va beneficia de ei. Ca de obicei, totul e cusut cu aţă albă.", a declarat Vadim Fotescu, deputat fracţiunea "ŞOR".Autoritățile au majorat vineri compensaţiile pentru încălzirea centralizată, nu însă şi pe cele pentru gazele naturale.