CECH, DESPRE FINALA DIN 2012. Petr şi-a reamintit fazele din meciul cu Bayern Munchen

Fostul fotbalist a decis să traseze pe foaie cele mai importante faze ale acelui meci, disputat chiar pe stadionul grupării bavareze.Golul de 1-1, marcat de Didier Drogba în ultimele secunde ale timpului regulamentar, ocupă un loc special în inima lui Petr Cech."Îmi amintesc ce făcea Neuer şi cum mâna lui era foarte aproape de minge. Iniţial, m-am gândit că va respinge balonul. Pentru o secundă, m-am gândit că noi am ratat şansa. Neuer a atins mingea, dar, din fericire, insuficient pentru reuşi parada. ""Am stat acolo şi vedeam totul ca prin ceaţă. Zona în care se aflau fanii lui Bayern era roşie. Nu se vedea aproape nimic. Mingea a devenit foarte mare, deoarece eram concentrat, mă gândeam ce va face Robben cu ea. ""A fost momentul când realizezi că ai cucerit trofeul Ligii Campionilor. L-am văzut pe Didier alergând spre mine, aşa că m-am pornit şi eu spre el. În primele 20-30 de secunde, nu am ştiut ce să facem, deoarece eram fericiţi de performanţa noastră, ne-am dorit de mult timp să obţinem trofeul. A fost o experienţă unică. ""De fiecare dată când mă gândesc la Liga Campionilor, când văd trofeul sau mă gândesc la triumful lui Chelsea în Liga Campionilor, ştiu că totul se datorează acestui om - Petr Cech", a declarat Didier Drogba, fost fotbalist.În reeditarea acelei finale, Chelsea Londra şi Bayern Munchen se vor confrunta în această seară, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Meciul de pe stadionul Stamford Bridge va fi televizat în direct de CANAL 3, cu începere de la ora 22:00.