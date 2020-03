CEC va solicita Curții de Apel Chișinău excluderea lui Vitalie Balinschi din cursa electorală de la Hîncești

Comisia Electorală Centrală va solicita Curții de Apel Chișinău să anuleze decizia de înregistrare a candidatului Partidului "ŞOR" care luptă pentru mandatul de deputat în circumscripția Hîncești.

Potrivit CEC, partidul ar fi organizat transportarea alegătorilor în scopuri electorale şi nu a declarat aceste cheltuieli. La rândul lor, reprezentanţii Partidului "ŞOR" acuză Comisia că prin excluderea lui Vitalie Balinschi din cursă favorizează candidatul PSRM. CEC a calificat aceste declaraţii drept politice, iar socialiştii nu au oferit, deocamdată, niciun comentariu.

CEC a anunţat că va mai sesiza Procuratura Generală, pentru a examina infracțiunea de corupere a alegătorilor de către Partidul "ŞOR". Atât cererea către Curtea de Apel, cât şi cea pentru Procuratura Generală urmează să fie expediate până cel târziu mâine dimineaţă. Reprezentantul Partidului "ŞOR" la CEC, Vadim Banaru, a acuzat instituţia că favorizează candidatul socialiştilor.



"S-a transformat în avocat pentru un concurent electoral, iar într-un alt caz a devenit procuror acuzator în privinţa candidatului nostru desemnat pentru circumscripţia 38 Hînceşti", a menţionat Vadim Banaru, reprezentantul partidului "ŞOR" la CEC.



"Eu nu mă consider vinovat cu nimic. Eu sunt gata să dau declaraţii în faţa oricărei instanţe", a precizat Vitalie balinschi, candidatul partidului "ŞOR" la alegerile parlamentare.



Secretarul CEC, Maxim Lebedinschi, susţine că acuzaţiile membrilor Partidului "ŞOR" sunt de fapt declaraţii politice.



"CEC nu comentează declarațiile politice. Deciziile CEC sunt luate în baza Codului Electoral și altor acte normative. Cu privire la legalitatea hotărârii CEC se va expune nemijlocit Curtea de Apel Chișinău. La baza acesteia au fost puse și înregistrări video, și procese verbale de constatare parvenite de la organele de poliție", a declarat Lebedinschi.



La rândul lor, cei de la PAS, care au un candidat la Hânceşti, susţin că CEC ar trebui să ceară şi excluderea din cursă a candidatului PSRM, Ştefan Gaţcan, despre care spun că ar fi prestat servicii medicale într-un sat şi nu ar fi indicat acest lucru în raportul financiar.



"Vom solicita ca CEC-ul, exact aşa cum a decis ieri în cazul Partidului "ŞOR", să iniţieze procedura de excludere din cursă a candidatului PSRM, Ştefan Gaţcan. Un concurent electoral are obligaţia să declare absolut toate cheltuielile în cadrul unei campanii electorale", a specificat Sergiu Litvinenco, deputat PAS.



"Este clar că Partidul Socialiştilor foloseşte întreg arsenalul de arme pentru a câştiga această campanie şi a o câştiga absolut prin minciună şi prin fraudă", a spus Olesea Stamate, candidat PAS.



Solicitat de postul nostru de televiziune, candidatul PSRM, Ştefan Gaţcan, a negat acuzaţiile, menţionând că PAS este în drept să depună contestații la CEC şi că el se va conforma deciziilor legale.



"- E adevărat că aţi prestat aceste servicii?

- Nu este adevărat. În cazul când un coleg de-al meu cere un sfat sau altul de la mine, eu ca medic nu am dreptul să refuz indiferent în ce ipostază mă aflu. Nu pot exista aspecte de achitare sau de alte aspecte pentru consultări pe care eu pot să le fac pentru colegii mei", a punctat Ştefan gaţcan, candidat PSRM.



Partidul Socialiştilor nu a comentat, deocamdată, declaraţiile celor din Partidul "ŞOR" şi PAS. Şefa serviciului de presă al PSRM, Irina Astahova, a anunţat că formaţiunea va avea mai târziu o reacţie. Alegerile parlamentare din circumscripţia Hânceşti vor avea loc în data de 15 martie.