CEC: Putem desfăşura alegerile şi fără cele 22 mil lei

Comisia Electorală Centrală anunţă că este pregătită să desfăşoare alegerile parlamentare fără impedimente chiar şi fără cele 22 de milioane de lei cerute suplimentar de la Guvern. Astfel, aceşti bani pot fi oferiţi şi după scrutin şi vor fi utilizaţi pentru achitarea salariilor funcţionarilor electorali care oricum are loc ulterior. Totodată, CEC precizează că pe lângă cele 70 de milioane de lei oferite deja de Executiv, alte aproape 20 de milioane au fost date

sub formă de dezinfectanţi, măşti şi viziere pentru protecţia împotriva noului coronavirus.



Vladimir Şarban, membru Comisia Electorală Centrală:"O parte mare de cheltuieli pentru alegeri se efectuează după ziua alegerilor. Este vorba de salarizarea membrilor birourilor electorale, ale consiliilor electorale de circumscripţie, ale operatorilor."



Amintim că după ce Guvernul a alocat cele 90 de milioane de lei, CEC a mai cerut încă 22,4 milioane, însă cabinetul de miniştri nu s-a grăbit să-i ofere. Anterior, premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a spus că suma de 125 de milioane de lei solicitată de Comisia Electorală Centrală pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate trebuie revizuită. El a menţionat că nu vrea ca Fondul de rezervă al Guvernului, care avea în luna mai 98 de milioane de lei, să rămână pe zero.

După mai multe discuţii, Executivul şi CEC au ajuns la o înţelegere ca banii necesari să fie oferiţi în tranşe.