CEC: Numărul cetățenilor cu drept de vot, așteptați la alegerile din 29 mai, depășește 22 de mii de persoane

Comisia Electorală Centrală prezintă informații despre numărul de alegători în cele 10 localități din țară unde, la 29 mai 2022, vor avea loc alegeri locale noi.

Astfel, potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, conform situației din 29 aprilie curent, la alegeri sunt așteptați, în total, 22 006 cetățeni cu drept de vot.

Nr. Localitatea/Raionul Numărul de alegători 1. s. Hagimus, Căușeni 2 154 2. s. Moara de Piatră, Drochia 1 061 3. s. Glinjeni, Fălești 2 644 4. com. Ghetlova, Orhei 1 983 5. com. Horodiște, Rezina 981 6. s. Zăicani, Rîșcani 2 181 7. s. Tătărești, Strășeni 1 233 8. s. Zastînca, Soroca 1 899 9. com. Bobeica, Hîncești 2 398 10. com. Lozova, Strășeni 5 472 Total: 22 006

Totodată, CEC informează că pentru acest scrutin vor fi organizate 18 secții de votare: câte o secție în localitățile Moara de Piatră, raionul Drochia; s. Glinjeni, raionul Fălești; s. Zăicani, raionul Rîșcani; s. Zastânca, raionul Soroca; s. Tătărești, raionul Strășeni și s. Hagimus, raionul Căușeni; 2 secții de votare în com. Horodiște, raionul Rezina; câte 3 secții în com. Bobeica, raionul Hîncești și com. Ghetlova, raionul Orhei și 4 secții în com. Lozova, raionul Strășeni.