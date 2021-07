CEC: Nicio secţie de votare nu şi-a prelungit programul

Toate cele 2000 de secţii de votare din ţară s-au închis aseară conform programului, adică la ora 21:00. Niciuna nu a cerut prelungirea activităţii. Precizarea a fost făcută de Comisia Electorală Centrală. Imediat după închiderea birourilor, funcţionarii electorali au început numărarea buletinelor de votare.Maxim Maslenikov a venit să-şi exercite dreptul la vot aproape de ora 21:00, cu doar 20 de minute înainte de închiderea secţiei biroul electoral numărul 89 din Capitală. Bărbatul spune că a fost convins pe ultima sută de metri de către soţia sa să voteze, întrucât era dezamăgit de clasa politică."Soţia m-a convins, eu nu am vrut să votez. Nu văd niciun fel de progres, nu ştiu pentru cine să votez. Nu cred pe nimeni.""- Trebuie să votăm, chiar dacă nu credem în nimeni. Trebuie să ne facem datoria. - A fost prima dată când nu vroiamsă vin la votare. Până acum de fiecare dată am votat, dar acum am înţeles că nu are niciun rost."La ora 21:00 preşedintele secţiei de votare a anunţat închiderea biroului electoral."Afară constatăm nu este nimeni, nu este nicio persoană respectiv secţia se declară închisă".Imediat funcţionarii electorali au purces la numărarea buletinelor."La mine PAS , aici socialiştii, dar asta e curat, unul e curat".Între timp alți doi funcționari electorali anulau aproape o mie de buletine de vot care nu au fost folosite.După o oră și jumătate de la închiderea secției de votare, funcționarii nu găseau cinci voturi și au fost nevoiți să numere din nou."Suntem obosiţi, respectiv undeva au sărit cinci voturi şi acum le căutăm ca să iasă bine."Ulterior aceștia au sigilat buletinele de vot pentru a le transporta la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chişinău.Iar la Primărierând pe rând veneau toți președinții de birouri pentru a le preda."Din 276 de alegători, am avut 194 67 de procente da? 60 şi ceva nu pot să vă spun acum că chiar suntem obosiţi.""Am avut foarte mult de lucru, foarte mult, listele nu coincideau. Mă ţin greu pe picioare, aştept mai repede să dau în primire sacul şi să mă duc."La scrutinul de duminică au fost deschise, în total, 2 150 de secţii de votare, dintre care 150 peste hotarele ţării, iar 41 în stânga Nistrului.