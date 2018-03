CEC a refuzat înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea a referendumului de anulare a votului mixt. MOTIVELE

protest mixt CEC

Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea a referendumului de anulare a votului mixt. În hotărârea CEC, adoptată cu majoritatea de voturi, se face trimitere inclusiv la o decizie anterioară a Curții Constituționale, în care su accentuiază că Parlamentul este singura instituție care poate iniția un referendum de modificare a legislației.



"Prin hotărârea Curții Constituționale din 27 iulie 2017 privind controlul constituționalității decretului președintelui RM privind desfășurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național, a fost declarat neconstituțional alineatul 2 care prevedea posibilitatea și dreptul tuturor subiecților de a iniția oricare tip de referendum republican. Această normă fiind constatată ca contrară prevederilor constituționale", a spus președintele CEC, Alina Russu.



Hotărârea CEC face referire și la bunele practici recomandate de Comisia de la Veneția, care prevăd că legislația electorală nu poate fi modificată la mai puțin de un an până la alegeri. Asta în condițiile în care alegerile parlamentare trebuie să fie organizate la sfârșitul acestui an.



La ședință au participat reprezentanții grupului de inițiativă, care au avut un comportament agresiv și au încercat să desfășurarea ședinței.



Mai mult, unii dintre membrii grupului de inițiativă au încercat să intimideze Comisia Electorală Centrală.



"Noi am vrut cu binișorul, noi am vrut cum este normal. Acum ce urmează este ca cetățenii următorul pas este să-şi ceară sau dreptul S-ar putea să nu vină la CEC, s-ar putea să vină la voi acasă", a spus secretarul grupului de inițiativă, Valeriu Paşa.



Membrii grupului de inițiativă au organizat și un protest în fața sediului CEC, cu intenția de a intimida și de a influiența decizia. Anterior, Comisia a refuzat înregistrarea grupului de inițiativ