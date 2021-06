CEC a constestat la CSJ decizia Curții de Apel Chișinău privind anularea tuturor secțiilor de votare din diasporă

Comisia Electorală Centrală a atacat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea Curții de Apel prin care au fost anulate deciziile CEC de a deschide secții de votare în străinătate. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al instituției, Rodica Rusu.

Se întâmplă după ce mai mulți membri ai Comisiei Electorale Centrale au spus că nu este clar cum va decurge procesul de vot peste hotarele țării. Ei au avut o ședință comună pe această temă cu reprezentanţii Ministerului de Externe. În cadrul discuţiilor, spiritele s-au aprins, iar acuzaţiile reciproce şi părerile contradictorii au fost la ordinea de zi. Potrivit vicepreşedintelui CEC, Vladimir Şarban, deşi au rămas zile numărate până la alegeri, ne-am pomenit în situaţia în care nu avem un număr clar de secţii în diaspora şi nu ştim cum se va desfăşura acest scrutin în străinătate. Şarban spune că ar fi bine ca magistrații Curții Supreme să emită o hotărâre definitivă în acest sens.



"Noi astăzi, prin hotărârea respectivă a Curţii de Apel, noi nu avem secţii de votare. Prin hotărârea Curţii de Apel au fost anulate clar toate secţiile de votare, şi varianta iniţială 139, e scris clar în hotărâre că se anulează anexa şi deja modificările ulterioare pe care le-am făcut noi şi am ajuns la 146", a declarat Vladimir Şarban, vicepreşedintele CEC.



În context, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Maxim Lebedinschi, s-a arătat indignat de faptul că CEC trebuie să comită o ilegalitate şi să stabilească atât de târziu un număr de secţii de votare peste hotare. Asta deoarece, potrivit regulamentului, acestea pot fi constituite cu 35 de zile înainte de alegeri, termen care a expirat deja. De asemenea, a expirat şi termenul de a constiui birourile electorale de peste hotare.



"Şi obligaţia de a deschide 190 de secţii tot a fost respinsă, atunci ce executăm noi, ce execută colegii? Să admitem că facem asta, în ce temei o să deschidem noi organe electorale dacă termenul de constituire a lor a expirat? Noi lipsim partidele de dreptul de a desemna membri în birouri. Sincer, cineva vrea să ducă la invalidarea alegerilor cu asemenea acţiuni", a precizat Maxim Lebedinschi.



Secretarul de stat al Ministerului de Externe, Eugeniu Revenco, a fost acuzat de declaraţii populiste, atunci când s-a exprimat că ministerul poate face faţă unui număr de 190 de secţii de vot, precum şi că pot delega 240 de persoane pentru birourile electorale.



"Dacă noi acum spunem, hai, 190 de secţii de vot, dumneavoastră o să veniţi şi o să ne spuneţi că nu, nu aveţi bani, nu aveţi resurse, o să fie bine asta faţă de dumneavoastră? Eu cred că nu", a spus Vladimir Şerban, vicepreședintele CEC.



La rândul său, Revenco a declarat că în ceea ce priveşte preşedinţii de birouri electorale, Ministerul de Externe are o capacitate de 240 de persoane. Însă cu o claritate în acest sens va veni în cadrul următoarei şedinţe.



"Din câte înţeleg, este o situaţie absolut nouă, iar noi trebuie să o luăm de la zero, dacă este aşa, atunci haideţi să vedem clar ce a stat la baza listei de 139, 146 şi tot aşa, şi care este contribuţia pe care voi o aşteptaţi de la Ministerul de Externe, pentru a putea lua o decizie care să împace pe toată lumea", a spus Eugeniu Revenco.



Joi, Curtea de Apel Chişinău a adoptat o hotărâre prin care obligă Comisia Electorală Centrală să deschidă nu mai puţin de 190 de secţii de votare în diasporă pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Instanţa de judecată a anulat deciziile anterioare şi a cerut CEC-ului să respecte avizul Ministerului de Externe, care a informat anterior că are suficiente posibilităţi pentru asta.