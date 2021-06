Ceban: Primăria a fost dată în judecată pentru amplasarea monumentului Veronicăi Micle

Scandalul izbucnit în urma apariţiei monumentului Veronicăi Micle în centrul Chişinăului nu mai contenește. Luni, primarul Ion Ceban a anunţat că municipalitatea ar fi fost dată în judecată pentru că şi-a permis să instaleze monumentul fără a avea un aviz de la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



"Am fost daţi în judecată, cel puţin ni s-a spus asta. Chiar sunt curios, cum va veni executorul judecătoresc să scoată banca cu Micle din parc? E jenant". a spus Ceban.



Primarul le-a sugerat celor din Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării să-şi vadă de sculpturile lor:



" Avem zeci de monumente istorice în paragină, reiterez, zeci de monumente pe teritoriul municipiului Chişinău de care nimeni nu-şi bate capul. Un simplu exemplu, Arcul de Triumf care se demolează, dar şi alte instituţii. Habar nu are nimeni de nimic în această privinţă".



De cealaltă parte, preşedintele Consiliului Naţional pentru Monumente de For Public spune că sculptura este una de prost gust. Tudor Zbârnea susține că atunci când este vorba despre o personalitate ca Veronica Micle, monumentul nu poate fi nicidecum catalogat ca mobilier urban.



"Nu putem trata această figură, această doamnă care stă picior peste picior pe o bancă, într-un mod cu totul incalificabil din punct de vedere estetic realizat, stă aşezată în preajma unei lucrări de valoare", a spus Tudor Zbârnea.



Zbârnea spune că nu ştie despre o cerere de chemare în judecată a Primăriei Chişinău privind instalarea acestei sculpturi, dar speră ca monumentul să fie dezinstalat fără a se mai ajunge în instanţă.



"Trebuie găsită o soluţie şi sculptura trebuie ridicată, să se înţeleagă că nu putem crea mereu precedente de genul", a mai spus Zbârnea.



Am încercat să luăm legătura cu autorul sculpturii, dar el nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la mesaje. Nu am reuşit să discutăm nici cu vreun reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, întrucât nu am primit răspuns la solicitarea oficială. Sculptura Veronicăi Micle a fost instalată în scuarul Mihai Eminescu de Primăria Chişinău.

La o zi după inaugurare, Ministerul Culturii şi-a anunţat dezacordul. Instituţia a anunţat că sculptura urbană a fost edificată fără un aviz prealabil din partea instituţiei şi o hotărâre de Guvern care să-i dea statut de monument de for public, iar asta înseamnă că nu va putea fi protejată de stat.