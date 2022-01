Ceban, indignat de faptul că Guvernul nu au oferit, deocamdată, compensaţii primăriilor pentru scumpirea gazului

Scumpirea gazului va costa Primăria Capitalei 90 de milioane de lei în această iarnă. Anunţul a fost făcut de edilul Ion Ceban, care spune că nu a primit nicio compensaţie din partea autorităţilor centrale pentru cheltuielile suplimentare, ca urmare a majorării tarifului la gazele naturale. Totodată, Congresul Autorităților Locale din Moldova a anunţat că va cere Guvernului şi Ministerului Finanţelor ajutor financiar pentru primării, în contextul scumpirii gazelor naturale.Ion Ceban spune că majorarea tarifului la gaz este o povară pentru Primăria Capitalei, în gestiune se află şcolile, grădiniţele şi alte instituţii din municipiu.''Acţiunile guvernării mă costă astăzi şi costă Primăria plus 90 de milioane de lei pentru gaz pentru ultimele şi următoarele câteva luni. 90 de milioane de lei asta sunt banii pentru infrastructură, pe care îi dăm pentru toate suburbiile, şcoli, grădiniţe, apeduct, canalizare, drum, fără transport.'', a declarat Ion Ceban, primarul municipiului Chişinău.Edilul s-a arătat indignat de faptul că Guvernul nu au oferit, deocamdată, compensaţii primăriilor pentru scumpirea gazului."Cu 90 de milioane de lei schimbam tot iluminatul led în municipiul Chişinău şi în suburbii, de asta sunt foarte indignat şi am tot dreptul să fiu indignat. Nu mi s-a compensat un leu. Asta înseamnă că de 90 de milioane nu am făcut trotuar, gard, ce vreţi, pavilion la grădiniţă, grădiniţă, şcoală. '', a declarat Ion Ceban, primarul municipiului Chişinău.Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, spune că scumpirea gazului va afecta şi alte primării, dacă autorităţile centrale nu vor oferi sprijin financiar în acest sens."Poziţia aceasta trebuie să fie mult mai tranşantă din partea Guvernului şi a Ministerului Finanţelor, să nu aştepte adresări de la 898 de primării, dar să vină cu calculele necesare şi să stabilească o sumă care trebuie să fie transferată către bugetele locale. Mai ales atunci când este vorba despre instituţiile educaţionale care repet sunt o competenţă exclusivă a administraţiei centrale, '', a declarat Viorel Furdui, director executiv CALM.La începutul lunii decembrie, în cadrul unei şedinţe de Guvern, başcanul Găgăuziei, Irina Vlah, a cerut alocarea suplimentară a surselor financiare pentru grădinițe, școli și spitale, în contextul scumpirii gazului natural şi a agentului termic. Atunci, premierul Natalia Gavriliţa a propus organizarea unei întâlniri, la care să fie discutate problemele enumerate de bașcanul Găgăuziei. Am încercat să aflăm dacă a avut loc o asemenea întâlnire şi ce soluţii are Guvernul la solicitarea autorităţilor locale, însă ofiţerul de presă al Executivului, Marina Nani, ne-a spus că va reveni ulterior cu un răspuns.