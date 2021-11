Ceban, INDIGNAT că elevii vor avea program prelungit. A venit cu un ÎNDEMN către demnitari: Şi guvernanţii au ce recupera

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o adresare către demnitari să stea peste program şi să muncească la fel cum vor fi nevoiți să stea elevii, care vor recupera orele din cauza vacanţei prelungite de către autorităţi.

"Am înţeles că elevii vor recupera lecţiile la care nu au fost săptămâna trecută din contul orelor prelungite. O abordare întortocheată şi care nu mi se pare corectă. Pe lângă faptul că Guvernul şi ministerul nu a explicat foarte clar de ce au lipsit o săptămână copiiii de la şcoală, acum trebuie să înveţe suplimentar cu un program prelungit. Eu am propunere ca şi cei de la guvernare, în semn de solidaritate să rămână peste program la fel ca şi copiii şi să se apuce de muncă. Din informaţiile pe care le am eu, foarte mulţi demnitari vin mai târziu de ora 08:00 la serviciu, au coffee break, îi poţi vedea prin restaurante şi mulţi din ei pleacă până la ora 17:00 de la muncă, lăsând lumina aprinsă să se creeze impresia că se lucrează. Repet stimaţi conducători, sunt sigur că veţi avea ce face în aceste ore suplimentare, aveţi ce recupera. Ceea ce a fost în raport cu elevii eu cred că e o bătaie de joc", a menţionat edilul.