Ceban îl acţionează din nou în judecată pe Năstase: De data asta nu voi cere un leu, ci costul maşinii sale

Candidatul socialiştilor pentru şefia Capitalei, Ion Ceban, a declarat că-l va ataca din nou în jduecată pe contracandidatul său Andrei Năstase, pentru defăimare. Într-o conferinţă de presă, susţinută, luni, 28 octombrie, Ceban s-a arătat nemulţumit că liderul PPDA l-a acuzat de implicarea sa în mafia imobiliară.

"Nu am putut să trec cu vederea că oponentul meu a lansat atâtea lucruri neadevărate despre mine, a lansat acuzații fără substanță. Pe mine, mă deranjează, unui ministru nu-i stă bine să bârfească, dar când un ministru se transformă în bârfitor nu este un lucru bun. (...) Astfel, Năstase a declarat că socialiştii ar fi complici la mafia imobiliară, care a pus stăpânire pe oraș, și a burdășit orașul cu 25 de mii de apartamente. Plus, am fost învinuiți că cineva a pretins 50 de mii de euro de la agenții economici. Dar să știți că nu este nici vocea mea acolo, nici a colegilor mei. Aceste videouri, care se fac, de fapt, de un elev de clasa a cincea și doi oameni care vorbesc între ei. Fiecare trebuie să fie responsabil de cele spuse și declarate public”, a spus Ion Ceban.

Candidatul socialiştilor a respins declaraţiile lui Năstase şi i-a cerut acestuia să le dezmintă. "Reiterez că aceste afirmaţii sunt denigratoare, nu sunt adevărate, îmi lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională. Cer dezminţirea acestor informaţii, la fel, public, de căte contracantidatul meu. în caz contrar, (...) vom fi nevoiți să începem un proces judiciar", a spus Ceban.

Mai mult, Ion Ceban l-a acuzat pe Năstase de plagiat.

"Toate texele le-a luat din raportul pe care eu l-am transmis la Guvern, încă atunci. Şi la Parlament l-am transmis, şi la procuratură l-a, transmis. Acolo unde stă persoana, pe care a vrut Domnul oponent şi paritidul pe care-l reprezintă, să-l votăm în funcţie. Am crezut că dumnealui nu va citi de pe foaie constatările mele, dar va întreprinde măsuri concrete împotriva mafiei imobiliare. Nu a făcut nimic şi nici la primărie nu a făcut nimic. Având procurorul său, având funcția de ministru de Interne. ce l-a împiedicat? Mi se pare că pur şi sumplu, nu s-a dorit. Sau a fost rea intenţie, sau a acoperit pe cineva, inclusiv din mafia imobiliară. Eu cre d că se putea cu efectivul de mii de poliţişti, să nu bârfească, dar să prezinte o probă anumită", a declarat candidatul socialiştilor la funcţia de primar al Chişinăului.

Ion Ceban a amintit că, anterior, Năstase l-a acuzat că ar fi participat, împreună cu fracţiunea socialiştilor la înstrăinarea terenurilor din mun. Chişinău. Ulterior însă instanţa de judecată i-a dat câştig de cauză lui Ceban. "Eu deja i-am demonstrat că a spus o minciună, atunci când m-a învinuit că noi am participat la înstrăinarea terenurilor în municipiu. Pun mâna pe inimă, niciun proiect de întrăinare în mun. Chişinău nu a fost cu participarea mea sau a colegilor mei din fracţiunea socialiştilor, în timpul cât am fost conilier municipal. Şi acest lucru a fost dovedit şi de decizia instanţei de judecată, unde domul în caută nu a prezentat nicio probă şi nici nu are cum să prezinte, pentru că nu există astfel de probe", a declarat Ceban.

Referindu-se la recentele acuzaţii, aduse de liderul PPDA, Ion Ceban a spus că deja a transmis o plângere la procuratură pe numele lui Andrei Năstase, de la care va cere, drept despăgubire nu un leu, ci 1 milion de lei