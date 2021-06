Ceban, despre scandalul cu Chironda: Dacă se respectă va trebui să-și dea personal demisia, dacă nu, o voi iniția personal

Totodată, edilul Capitalei a spus că Victor Chironda este cel care persecută colegii săi, dar nu se preocupă de responsabilitățile sale:

Ion Ceban a enumerat și o listă a restanțelor lui Victor Chironda.

"Am văzut un viceprimar care se plânge că nu are timp pentru atâtea demersuri de pe masă. Adică alți viceprimari reușesc, el nu. Nu reușește să aducă proiecte la capăt, să inițieze proiecte noi, nu reușește să iasă în teren, să se ocupe de domeniile din gestiune. I-am dat șanse de multe ori și am avut încredere că lucrurile vor merge într-o direcție corectă. Ce ține de implicare, pe parcuri zero. Anul trecut a copiat din unele surse un proiect și dacă nu mă implicam nici acum nu erau lucrări făcute. Comerțul stradal... trebuia să vină cu soluții în 2020 și nu le are nici acum, conceptul cu publicitatea stradală, după un an de dezbateri- zero implicare, strada Albișoara- zero implicare, reabilitarea zonelor verzi- zero implicare. Referitor la curțile de blocuri nu s-a implicat deloc, s-au implicat toți în afară de el. Reparația drumurilor și trotuarelor, reabilitarea străzii Mesager, zero implicare, etc. Ori cu, ori fără Victor Chironda, noi vom avansa și vom finaliza multiplele proiecte pe care le avem", a spus primarul Capitalei.