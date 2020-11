Ceban, despre reuşite şi eşecuri, în studioul Primelor Ştiri: ”Cred că lucrurile au pornit pe o cale corectă”

Locuitorii din Chişinău nu vor mai simţi mirosul neplăcut de la staţia de epurare, după ce lucrările de modernizare vor fi încheiate la anul. Cel puţin asta a declarat primarul Capitalei, Ion Ceban, în studioul Primelor Ştiri de la PRIME, unde a vorbit atât despre reuşitele, cât şi despre regretele pe care le are după primul an de mandat.

Totodată, Ion Ceban s-a lăudat că mirosul neplăcut a fost resimţit anul acesta doar în unele regiuni ale oraşului.

"Staţia de epurare va fi dată în exploatare în anul viitor până la sfârşitul anului. Noi am găsit un contract în întârziere de patru ani cum s-a întâmplat şi în alte proiecte care sunt puse pe stop. Fiţi de acord că în acest an am avut cel mai puţin miros din cât cunoaşteţi Chişinăul.", a spus primarul general al Capitalei, Ion Ceban.

Referindu-se la reparaţia străzii Albişoara, Ceban a spus că aceasta urmează să fie dată în exploatare până la finele anului.

"Încep mâine a fi aplicat marcajul. Apropo, atenție pe Gagarin până la Alecsandri vom munci şi o parte din drum va fi blocată vă rugăm să ne înțelegeți. Urmează ca cu aplicare marcajului rutier să conectăm şi iluminatul nocturn.", a afirmat primarul general al Capitalei, Ion Ceban.

Ion Ceban a abordat şi problema construcţiilor ilegale deja finalizate. În acest caz, edilul spune că nu se poate face mare lucru, deoarece multe dintre aceste lucrări au fost legiferate.

"Ceea ce este grav astăzi că ștampila primăriei nu se aplică la darea în exploatare. Şi noi avem situații când există probleme foarte mari pentru că există supraetajare, depășire de norme, dar şi multe alte încălcări.", a menționat primarul general al Capitalei, Ion Ceban.

Primarul Capitalei a mai menţionat că proiectele bune şi necesare pentru oameni vor fi o prioritate.

"Sunt mult mai multe lucruri de cât ne-am propus în primul an de mandat. Eu cred că lucrurile au pornit pe o cale corectă, chiar dacă recunosc şi o reconfirm este foarte dificil în unele situaţii.", a comunicat primarul general al Capitalei, Ion Ceban.

În noiembrie anul trecut, Ion Ceban a câştigat fotoliul de edil, după al doilea tur de scrutin, fiind votat de 52,39 la sută dintre alegătorii din Capitală.