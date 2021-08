Ceban: Decizia CNESP privind vaccinarea şi testarea la COVID-19 a cadrelor didactice din Capitală, NULĂ. Nu hărțuiți profesorii

Decizia Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică, prin care angajaţii instituţiilor de învăţământ nevaccinaţi împotriva noului coronavirus sunt obligaţi să prezinte teste negative la COVID-19 o dată la 14 zile, începând din 1 septembrie, din cont propriu, este nulă pe teritoriul municipiului Chișinău. O decizie în acest sens a fost luată de edilul Capitalei, Ion Ceban, iar Comisia municipală a luat act de aceasta. Într-o postare pe pagina sa de facebook, Ceban scrie că în Chişinău sunt circa 73 de procente din angajații școlilor vaccinați, iar OMS a recomandat 70 % pentru a putea începe anul școlar în siguranță.

"În regim obișnuit revine toată lumea la școală de la 1 septembrie. Începe anul școlar deja miercuri.A rămas puțin timp, iar profesorii sunt confuzi și fără claritate. Ce facem? Am solicitat clarificări de la autoritatea centrală pe anumite subiecte și anume, cum încep a lucra profesorii și personalul auxiliar de la 1 septembrie? Nu am primit niciun răspuns. Mi s-a transmis așa, voalat pe la terțe persoane, să fiu cuminte și să nu fac declarații: „nu speriați ariciul cu fundul gol”. Nu am tăcut nici când era fostul guvern, nu voi tăcea nici acum, dacă deciziile celor ce sunt la guvernare sunt total ridicole pe alocuri. (...) Aşadar, în Capitală, în școli și licee, niciun profesor, nicio femeie de serviciu, bucătar, lăcătuș sau paznic să nu aibă de suferit. Transmit acest mesaj directorilor de instituții și Direcției educație. Nu ne permitem luxul să pierdem forțele de muncă. Chișinăul revine în regim obișnuit la școală de la 1 septembrie. Nu hărțuiți profesorii", a menţionat primarul Capitalei.