Ceban către Năstase: Îmi datoraţi un leu. Replica lui Năstase: Atât costă demnitatea dumneavoastră

Ion Ceban şi Andrei Năstase s-au confruntat în cadrul emisiunii "Eu vreau să fiu primar", la ProTV. Cei doi candidaţi au făcut schimb de replici tăioase și s-au aruncat cu acuzații.



Întrebaţi care sunt calităţile lor bune ambii au răspuns că sunt oameni de încredere.

"Sunt pregătit pentru funcţia de primar. Mie mi-au reuşit multe lucruri. La fel, am o echipă extraordinară în spate. Sunt determinat să fac schimbări, nu vin în primărie să am altă funcţie. Vreau rapid să schimb Chişinăul", a spus Ion Ceban.

"Am demonstrat tuturor că pot avea încredere în mine. Am ştiut să exprim o viziune pentru oraş şi ţară. Am adunat oameni integri şi profesionişti. La fel, vom dezvolta oraşul în interesul oamenilor", a răspuns Năstase.