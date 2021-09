Ceban a revenit la ideea că cineva ar arunca în canalizare pastile care ar provoca miros urât. El a solicitat oamenilor legii să se autosesizeze

După ce săptămâna trecută a anunţat despre existenţa unor tentative de a arunca în canalizare pastile care ar provoca miros urât în Chişinău, primarul Capitalei, Ion Ceban, a revenit la acest subiect. El a solicitat repetat oamenilor legii să se autosesizeze.

''Reiterez că este primul an când după mulţi, mulţi ani puturoși, în sfârşit nu pute. O dată în plus rog organele responsabile să se autosesizeze în acest sens. Eu ştiu ce am vorbit şi ştiu că şi organele respective cunosc aceste lucruri.''



Săptămâna trecută, primarul Capitalei a spus că a aflat de la foşti angajaţi ai SIS despre faptul că s-ar arunca intenţionat pastile în apele reziduale pentru a provoaca miros urât.



''Am fost avertizat, inclusiv de unii foşti colaboratori ai SIS-ului, n-o să le dau nume, că s-ar putea să existe în această privință unele bazaconii făcute de colegii noştri de la autoritatea centrală. Inclusiv s-a vorbit de posibilitatea aruncării în sistemul de canalizare a unor pastile.''



La declaraţiile lui Ceban a reacţionat şi președintele Parlamentului, Igor Grosu. În cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, şeful legislativului a făcut haz de necaz, menţionând că primarul a privit prea multe filme de groază. Şi Serviciul de Informaţii şi Securitate a menţionat anterior că persoanele publice ar trebui să utilizeze doar date oficiale și verificate, evitând trimiterile la presupuse surse anonime.