Ceban: 8 persoane cu funcții de răspundere de la RTEC, suspendate din funcții pe perioada anchetei

După tragicul accident de la Ciocana, unde o copilă a fost ucisă de un troleibuz, la Regia Transport Electric Chișinău a fost inițiată o anchetă de serviciu și creată o comisie ce analizează cauzele accidentului de la Ciocana. În aceeași zi 8 persoane cu funcții de răspundere au fost suspendate din funcții pe perioada anchetei. Declarațiile au fost făcute de primarul Capitalei, Ion Ceban, la ședința de astăzi a Primăriei.

"Am fost cu toții zguduiți de acel accident. Condoleanțe familiei. Organele compentet investighează cazul. Am solicitat să fie întrprinse măsuri suplimentare pentru verificarea riguroasă a angajaților care ies la linie, angajații RTEC și de la Parcul Urban de Autobuze și examinarea încălcărilor circulației rutiere. Am solicitat ca toți colegii să pregătească o scrisoare cu mai multe recomandări către autoritatea centrală, către MAI ca să se autosesize, pe intern o implicare categorică în acest sens pentru a fi luate în calcul toate opțiunile ce țin de circulația rutieră a municipiului Chișinău. Toată lumea trebuie să ne mobilizăm și cerem sprijinul celor de la MAI, a poliției rutiere, a Parlamentului, pentru noile modificări în această privință", a menționat edilul Capitalei.

Amintim că, vineri, o fetiţă de 12 ani a murit după ce a fost lovită de un troleibuz pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Potrivit oamenilor legii, copilul traversa regulamentar strada pe o trecere de pietoni.

Potrivit Regiei Transport Electric Chișinău, femeia care se afla la volanul troleibuzului activa de mai mulţi ani la RTEC, iar recent şi-a încheiat cursurile de instruire periodice.

Sâmbătă, RTEC a anunțat că șoferii de troleibuze vor fi supuși verificărilor mai riguroase.

