Ceasul de la Primărie a rămas fără ace, după ce acum o săptămână s-a oprit şi mecanismul

Acum doar două dintre cele trei orologii instalate mai funcţionează. Potrivit angajaţilor din cadrul primăriei, e pentru prima dată în ultimii 40 de ani când apar astfel de defecţiuni.



"Aici se găsea mecanismul pentru ceasul care s-a defectat. La moment s-a demontat şi s-a dat la reparaţie la ceasornicar."



Tudor Terenti lucrează ca inginer la Primăria Capitalei de mai bine de 23 de ani şi a avut mereu grijă de orologii. Săptămâna trecută, unul dintre ele s-a oprit.



Tudor Terenti, inginer: "S-a stopat şi gata, am încercat să mai facem şi unele testări sus la turn, dar nu s-a primit şi am fost nevoiţi să-l demontăm. Cauza e una că ele sunt depăşite de termenul de exploatare, deja au mai mult de 40 de ani."



În prezent, mecanismul ceasului se află la Ivan Kozlov, cel care a realizat orologiul. Terenti dă asigurări că ceasul va fi din nou funcţional în scurt timp. Mulţi dintre trecători nici nu au băgat de seamă că orologiul nu mai funcţionează.



"Nu, nu am observat, nu am timp. - (reporter) Ce credeţi că s-a întâmplat cu ceasul? - S-au defectat ca şi telefonul meu."



"Cred că domnul Ceban a adormit şi ceasul s-a oprit."



"Aaaa, asta e foarte rău. Trebuie să fie reparat. - (reporter) Dumnevoastră vă uitaţi cât e ora la ceasul de aici? - Da, mereu când merg pe aici mă uit cât este ora la ceas."



"Da, da am observat acest lucru - Când aţi observat acest lucru? - Undeva vreo 10 zile în urmă. - Ce credeţi că s-a întâmplat? - Nu ştiu, s-a oprit primăria pe loc, aşa e primarul probabil."



Cadranul ceasului de pe turnul clădirii Primăriei este mult mai vechi decât mecanismul propriu-zis. Cadranul a fost instalat în anul 1885.