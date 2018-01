CEASUL APOCALIPSEI. Omenirea este la doar două minute distanță de distrugere

Aşa-numitul "Doomsday Clock" sau "Ceasul Apocalipsei", care măsoară apropierea umanităţii de distrugere în urma propriilor sale acţiuni nocive, s-a apropiat în 2018 cu încă 30 de secunde de miezul nopţii, momentul similar cu Armaghedonul, în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de armele nucleare şi schimbarea climatică, scrie digi24.ro.

Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), o organizaţie formată din oameni de ştiinţă şi experţi care evaluează progresul ştiinţific, dar şi riscurile care planează asupra umanităţii, a dezvăluit joi care este "ora" pe Ceasul Apocalipsei, limbile acestui orologiu ipotetic ajungând acum la 2 minute de miezul nopţii.



Limbile ceasului s-au mai apropiat atât de mult de miezul nopţii doar în 1953, după testele bombei cu hidrogen efectuate atât de SUA, cât şi de URSS, ceea ce a dat atunci startul unei curse a înarmării nucleare. În 2018, ora Ceasului Apocalipsei reflectă eşecul eforturilor globale de a reduce dependenţa de armele nucleare şi riscul utilizării acestora, precum şi creşterea numărului de ameninţări legate de folosirea armelor atomice, dar şi reacţia globală insuficientă pentru combaterea impactului încălzirii globale.



Noua "oră" a fost stabilită de Comitetul pentru ştiinţă şi securitate al BAS, un grup de oameni de ştiinţă şi alţi experţi în tehnologie nucleară şi ştiinţe climatice. Ei se reunesc de două ori pe an pentru a discuta despre evenimente de importanţă globală şi despre cum ar putea ele afecta Ceasul Apocalipsei. Ei se consultă apoi cu alţi colegi şi cu Consiliul sponsorilor BAS, care include 15 laureaţi ai premiului Nobel, înainte de a lua decizii privind schimbarea "orei".



Din 2015, Ceasul Apocalipsei a fost actualizat o dată pe an, dar nu s-a întâmplat mereu aşa, scrie Live Science După ce acest orologiu a fost introdus în 1947 - ca ilustrare pe coperta revistei BAS, ora indicată fiind 7 minute înainte de miezul nopţii - a fost modificat de 23 de ori, actualizările din următoarele decenii depinzând de evenimentele din lume şi de nivelurile de ameninţare. Uneori au trecut chiar ani fără ca ceasul să fie modificat, potrivit calendarului BAS.



Actualizările au fost mai frecvente în anii '60, când Războiul Rece dintre SUA şi Uniunea Sovietică au inflamat tensiunile globale şi au provocat temeri de atacuri nucleare. Deceniul s-a încheiat însă cu ceasul la 10 minute până la miezul nopţii în 1969, după ce liderii mondiali au semnat în 1968 un tratat pentru colaborarea în dezvoltarea energiei nucleare fără a produce noi arme nucleare.



Numărul actualizărilor Doomsday Clock a crescut din nou în anii '80, reflectând deteriorarea relaţiilor dintre SUA şi URSS. Apoi, în 1991, când Războiul Rece s-a încheiat în sfârşit iar SUA şi Rusia au lansat mai multe iniţiative de reducere a arsenalelor nucleare, ceasul a făcut cel mai mare salt înapoi, oprindu-se la 17 minute înainte de miezul nopţii.



În ultimii ani însă, limbile ceasului s-au mutat doar înainte iar în 2015 ele s-au oprit la doar 3 minute de miezul nopţii. În 2016 nu a existat nicio schimbare, dar în 2017 Ceasul Apocalipsei a avansat cu 30 de secunde, apropiindu-se la două minute şi jumătate de miezul nopţii.



La momentul respectiv, era "ora" cea mai apropiată de miezul nopţii la care ajunsese ceasul în peste 60 de ani.



La începutul lui 2017, Comitetul pentru ştiinţă şi securitate a apreciat că pericolul pentru umanitate era "chiar mai mare" şi "nevoia de acţiune chiar mai urgentă", a menţionat acesta într-un comunicat. "În timpul ultimului an, nevoia de leadership nu a făcut decât să se intensifice, totuşi inacţiunea şi abordările riscante au continuat, punând în pericol pe toată lumea de pe planetă", au avertizat ei.



"În 2017 liderii lumii nu au reuşit să răspundă eficient ameninţărilor presante precum războiul nuclear şi schimbarea climatică, ceea ce face ca situaţia de securitate a lumii să fie mai periculoasă decât cu un an înainte (...) Cele mai mari riscuri de anul trecut au apărut în domeniul nuclear. Programul nuclear al Coreii de Nord a părut să facă un progres remarcabil în 2017, crescând riscul pentru ea însăşi, alte ţări din regiune şi SUA. Retorica exagerată şi acţiunile provocatoare au crescut posibilitatea de război nuclear în urma unui accident sau a unei erori de calcul", au apreciat ei un an mai târziu, potrivit USA Today.



Deşi au trecut 70 de ani de la apariţia Doomsday Clock, ameninţările globale din partea armelor nucleare şi schimbării climatice sunt încă iminente. Totuşi, deşi acţiunea umană este cea responsabilă pentru pericolele globale, tot ea poate schimba şi cursul viitorului. Schimbările în curs la Ceasul Apocalipsei nu sunt doar un avertisment privind o situaţie teribilă, ci şi un apel la acţiune pentru a contura o cale mai sigură şi mai sustenabilă pentru noi toţi, a declarat într-un comunicat Kennette Benedict, consilier senior al BAS.



"Oamenii au inventat atât armele nucleare, cât şi maşinile alimentate cu combustibili fosili care contribuie la schimbarea climatică; ştim cum funcţionează aşa că presupun că putem găsi moduri de a reduce sau elimina răul", a mai spus Benedict. "Dar avem nevoie de cooperare concertată la nivel planetar pentru a preveni o calamitate", a adăugat ea.



"Am transmis o evaluare clară că noi simţim că lumea este mai periculoasă", a declarat la rândul său Lawrence Krauss, preşedinte al Consiliului sponsorilor BAS.