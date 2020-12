Ceartă la Consiliul Superior al Magistraturii din cauza unui fost membru al CSM, care vrea să revină în funcție

Ion Postu şi-a depus demisia în noiembrie 2019, însă, potrivit lui, Parlamentul nu a aprobat o hotărâre cu privire la această cerere. Ulterior, componența CSM a fost modificată, iar locurile vacante - suplinite."Care din cei patru profesori numiți în 17 martie 2020 îi țin locul?", a menționat Carolina Ciugureanu-Mihailuță, membru al CSM."E o întrebare mai mult decât provocatoare. Nu pretind la locul nimănui și nu am nimic personal cu nimeni", a spus Ion Postu, fost membru CSM."A apărut incertitudinea aceasta cine este membru. Domnul Postul pretinde că cererea de demisie nu a fost acceptată", a declarat Nina Cernat."Înțelegem foarte clar unde se dorește să meargă această strategie a unor membri ai CSM. Nu am venit în CSM pentru a deține această funcție cu tot dinadinsul. Am venit pentru a corecta lucrurile spre bine, dar lucrurile merg foarte prost", a precizat Ion Crețu, membru al CSM.În martie 2020, la CSM au fost numiți patru membri din rândul profesorilor titulari de drept. Este vorba despre Carolina Ciugureanu-Mihailuță, Elena Belei, Valentina Coptileț și Ion Crețu.