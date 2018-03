Ceaiul care, pur şi simplu, topeşte colesterolul. Face minuni!

Fie că vă pregătiţi să slăbiţi, fie că aveţi probleme cu ficatul ori cu rinichii, infuzia de păpădie este soluţia ideală. Aceasta contribuie la eliminarea toxinelor, fiind un depurativ natural al întregului organism, scrie realitatea.net.

Face minuni şi pentru ficat

Păpădia e un remediu la îndemâna oricui, întrucât creşte pe toate drumurile şi poate fi recoltată cu uşurinţă. Pentru infuzie se folosesc frunzele. E nevoie de 10 g plantă uscată (circa două linguriţe), la o cană cu apă clocotită. Se acoperă vasul şi se lasă preparatul la infuzat circa zece minute, apoi se strecoară. Se recomandă ca acest ceai să fie consumat fără zahăr, eventual doar îndulcit cu puţină miere. Doar aşa vă veţi putea bucura de toate proprietăţile plantei.

Pentru a avea efectul dorit, adică ameliorarea simptomelor date de afecţiunile ficatului, rinichilor şi pentru eliminarea toxinelor, se vor consuma două căni cu ceai de păpădie pe zi: una dimineaţa, pe stomacul gol, şi alta seara, înainte de culcare. O astfel de cură cu infuzie de păpădie, ţinută timp de trei săptămâni, va avea efecte benefice nu doar asupra organelor amintite (ficat, rinichi), ci pentru tot organismul, acţiunea fiind vizibilă şi la nivelul pielii, care va deveni mai fermă şi mai fină.

Are acţiune sedativă

De asemenea, e bine de ştiut că remediile pe bază de păpădie reglează nivelul glicemiei, scad nivelul colesterolului rău din organism şi combat anemia. Planta are şi acţiune sedativă, anestezică şi antidurere, îmbunătăţind şi activitatea neuronală. În plus, sucul proaspăt din tulpină sau din frunzele de păpădie recoltate înainte de înflorire are acţiune antibacteriană, fiind indicat în cazul infecţiilor respiratorii şi digestive.