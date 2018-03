Cea mai scurtă zi din an! Moldova a trecut oficial la ora de vară

foto: radioresita.ro

Astăzi va fi cea mai scurtă zi din an, de 23 de ore. Moldova a trecut oficial la ora de vară. Acele ceasornicelor au fost mutate cu o oră înainte, astfel că ora trei a devenit ora patru. Şi orologiul de pe Arcul de Triumf din centrul Capitalei a fost reprogramat.



De asta a avut grijă ceasornicarul Ion Graur, care deja de cinci ani se ocupă de acest lucru. Aseară, el a programat mecanismul în jurul orei 21:00, pentru că locuiește în afara orașului.



Din cauza schimbării orei, cei care trebuiau să pornească la drum au venit mai devreme în gară, pentru a nu întârzia.



„ Nu până ce nu am întârziat cred că, da poate și am întârziat.”



„ Eu am știut din timp, iaca am adus prietenul la gară.”



„ Mobilu s-o schimbat automat și am știut de asta pentru că la noutăți o fost spus.”



Iar troleibuzele din Capitală au ieșit pe linie exact la timp, începând cu ora cinci.



„ Nici nu am simțit că s-a schimbat. Deja s-a obișnuit sistemul nervos, nu n-am probleme.”



Schimbarea orei poate bulversa oamenii şi chiar influenţa negativ sănătatea.



„Da, puțin mai dimineață trebuie de trezit, învățați după perioada de iarnă. Schimbăm ora și când te uiți la oră deja e ora cinci.”



„ Nu tare influențează, m-am deprins în atâția ani cum ora se schimbă.”



„ Ar fi bine ca o dată ce se schimbă ora, să rămână așa. Pentru că copiilor le este greu să se trezească mai dimineață și nu văd care este sensul schimbării orei.”



„Da pentru mine e mai bine, cu cât mai dimineață cu atât mai bine.”



În Moldova, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1979. Scopul este de a beneficia pe deplin de durata în creştere a zilei şi de a reduce consumul de energie electrică.