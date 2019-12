Cea mai scumpă petrecere de Revelion din lume va avea loc în Dubai

Cea mai scumpă petrecere de Revelion din lume se pare că va avea loc în Dubai şi anume în renumitul hotel Burj Al Arab Jumeirah. Cei care vor să petreacă noaptea dintre ani acolo, trebuie să scoată din buzunare tocmai 80 de mii de dolari.



În preţ sunt incluse bucate pregătite de cei mai în vogă bucătari din lume, dar şi un DJ renumit care va ţine publicul în priză până în zori.

30 de mii de dolari vor trebui să scoată din buzunare cei care vor să întâmpine noul an pe St. Barts, una dintre insulele din Caraibe. În această sumă intră o vilă cu şase dormitoare, un bucătar personal, un majordom şi o piscină privată. Un buget substanţial trebuie să pregătească şi cei care vor să petreacă noaptea dintre ani în New York. În această perioadă, preţul mediu pentru o noapte la hotel este de 250 de dolari, iar intrarea la o petrecere privată costă două mii de dolari.



Cei care vor să fie printre primii care păşesc în noul an, atunci Sydney este destinaţia perfectă pentru Revelion. În plus, metropola australiană se laudă cu cel mai spectaculos foc de artificii din lume. Preţul mediu de cazare într-un hotel de 3 stele este de 400 de euro.