Cea mai scumpă îngheţată se vinde la un hotel din New York! Ce ingrediente conține acest deliciu

Foto: publika

Cel mai delicat desert al verii poate fi servit la New York. Îngheţata de vanilie cu fulgi de argint şi foiţă de aur este un adevărat răsfăţ pe timp de caniculă. Deliciul, numit "Bear Extraordinaire" are drept garnitură trufe negre şi sos de şampanie şi este îmbrăcat în ciocolată albă. Preţul este unul pe măsură - 1500 de dolari.



"Este foarte delicioasă. Aş putea să cheltuiesc o grămadă de bani pentru asemenea îngheţată."



Cea mai scumpă îngheţată din lume este inclusă în meniul unui hotel de lux din Manhattan. Pe lângă aspectul opulent, desertul este adus într-un pahar din porţelan cu un capac din cristal în forma unui urs, pe care clienţii le pot lua acasă.

Printre primii degustatori a fost şi o româncă din Timişoara, stabilită la New York.



"Ştii ce-mi place cel mai mul? Faptul că nu e foarte dulce cum sunt restul. E divină. Este o întreagă experienţă, pentru că e vorba despre ce vedem, ce mirosim, ce simţim. O ador!", a spus Virginia Vîrjoche, degustatoare.



Fără vesela valoroasă, îngheţata "Bear Extraordinaire" nu ar costa mai mult de 300 de dolari. În pofida preţului pipărat, cofetarii spun că au primit deja o grămadă de comenzi.