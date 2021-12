Cea mai scumpă casă din SUA va fi scoasă la licitație. Cum arată locuința de LUX (FOTO)

Cea mai scumpă casă din SUA va fi scoasă la licitație începând de la 250 de milioane de dolari, în luna ianuarie. Proiectul "The One", construit timp de șapte ani în cartierul Bel Air din Los Angeles a intrat în incapacitate de plată în vara acestui an după ce nu a putut plăti un împrumut de 100 de milioane de dolari luat de la compania Hankey Capital.

Casa uriașă s-a aflat în construcție timp de mulți ani, iar costurile au fost uriașe, scopul dezvoltatorului fiind să vândă la un moment dat proprietatea cu 500 de milioane de dolari.

Luna trecută, proiectul "The One" a fost evaluat la 325 de milioane de dolari, scrie Los Angeles Times.

Licitația va începe de la 250 de milioane de dolari și prețul de vânzare poate fi mult mai mare, însă chiar și suma de 200 de milioane ar acoperi toate datoriile acumulate de dezvoltatorul Crestlloyd, evaluate la 180 de milioane de dolari.

Proprietatea se întinde pe 11.000 de metri pătrați și are patru piscine, o pivniță pentru 10.000 de sticle de vin, spa, salon de înfrumusețare, sală de bowling cu patru piste, ring de dans și un cinematograf multiplex cu 40 de locuri.

Garajul locuinței poate găzdui 30 de mașini, există o cascadă, 21 de dormitoare și 30 de băi.

Dormitorul principal are 464 de metri pătrați. Totodată, în cadrul proprietății există trei case de oaspeți.