Cea mai rapidă furnică din lume trăieşte în Sahara. Ce viteză a reuşit să atingă

"Calculând vitezele maxime ale insectelor", Harald Wolf şi Sarah Pfeffer, cercetători ai Universităţii din Ulm, Germania, "au fost impresionaţi de faptul că furnicile argintii de Sahara au atins viteza incredibilă de 0,855 m/s, de 108 ori lungimea lor corporală pe secundă", se arată într-un comunicat al Company of Biologists, o asociaţie ştiinţifică care a analizat aceste rezultate.Aceste furnici, Cataglyphis bombycinas, erau deja celebre pentru capacitatea lor de a străbate dunele în căutarea hranei chiar şi atunci când temperatura nisipului atingea 60 de grade Celsius.Pentru a afla mai multe, cei doi cercetători au mers să le filmeze în plină acţiune în deşertul tunisian în 2015.Pe lângă stabilirea acestei viteze record, cercetătorii au descoperit că furnicile erau mai rapide atunci când temperaturile erau foarte ridicate. La temperaturi scăzute, la 10 grade Celsius, în laborator, performanţa lor a scăzut (0,057 m/s).În plus, picioarelor lor sunt cu 20% mai scurte decât cele ale verişoarelor lor din mlaştinile sărate tunisiene, Cataglyphis fortis, potrivit studiului publicat de Journal of Experimental Biology.Totul ţine de tehnică: deşi au aceste picioare scurte (4,3/6,8 mm), ele sunt capabile să le agite la viteze incredibile, până la 47 de paşi pe secundă. În plus, dacă este necesar, aceste furnici merg "în galop", propulsând simultan cele şase picioare în aer, odihnindu-le doar 7 milisecunde. Toate într-o mişcare perfect sincronizată.Această tehnică le "permite să nu se afunde prea adânc în nisipul moale", a afirmat Harald Wolf, scrie agerpres.ro