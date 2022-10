Cea mai performantă tehnică agricolă expusă la expoziţia „Moldagrotech”

Drone pentru stropirea culturilor agricole, tractoare performante, de peste 300 de mii de euro, şi altă tehnică agricolă de ultimă generaţie poate fi văzută şi cumpărată la expoziţia "Moldagrotech". Sute de oameni au venit din prima zi, ca să afle ce tehnologii noi au apărut. Producătorii agricoli, la rândul lor, au diverse oferte pentru a atrage clienţii, de exemplu forme de creditare avantajoase sau formule de schimb de genul „dai tractorul vechi pe unul nou”. Expoziţia „Moldagrotech” este deja la a 40-ea ediţie şi se desfăşoară timp de trei zile la Centrul Moldexpo din Capitală.

Zeci de tractoare de toate puterile, combine agricole, stropitori şi semănători de ultimă generaţie sunt expuse la „Moldagrotech”. Preţurile variază de la câteva mii de euro până la 300 de mii. Producători americani, cehi, belaruşi au venit utilaje moderne, care respectă standardele actuale de poluare şi consumă mult mai puţină motorină la hectar.



„Propunem agricultorilor tractoare de toate categoriile, oferim consultanţă pentru ca fiecare agricultor să poată adapta tractorul la condiţiile lor de lucru, consumul redus de combustibil, automatizare mai mare, confort mai mare pentru operator. De la 50 de mii de euro la 250, 300 de mii”/



„Consumul se ridică la vreo 16 litri la hectar la grîu cu un record de exemplu dacă am avea o roadă de cinci tone la hectar. Dacă vorbim de porumb sau floarea soarelui consumul este de şase şapte litri la hectar”.



Se vând tractoare de capacităţi diferite, iar producătorii propun diferite metode de plată.



„Preţurile pornesc de la 16.500 de euro până la 52.900 de euro. Noi colaborăm cu toate băncile care oferă o finanţare foarte convenabilă pentru agricultori şi mai avem un program care se numeşte trade-in îţi dai tractorul vechi mai adaugi bani şi procuri de la noi tractor nou. Cât de vechi poate să fie? Important să aibă roţi şi să se mişte. În ultimii ani ani acest program a a fost accesat de 100-120 de fermieri”.



La expoziţia „Moldagrotech” pot fi găsite şi agro-drone. Specialiştii accentuează că ele sunt mai eficiente şi pot stropi într-un timp record o suprafaţă mult mai mare decât o face un tractor. Preţul agro-dronelor porneşte de la 24 de mii de euro, în funcţie de mărime şi performanţă, iar producătorii spun că investiţia merită, pentru că se recuperează, garantat, în câţiva ani.



„Lucrăm cu resurse mici de apă, economisim, în mod tradiţional se folosesc 200-300 de litri. Această tehnologie utilizează 8, 10,15 litri la hectar. Cheltuielile sunt mult mai mici. De regulă, avem nevoie de două tractoare. Aici lucrează doar un om, iar drona poate fi încărcată într-un microbuz. Un singur om se descurcă în totalitate cu manevrarea dronei”.



Şi producătorii autohtoni de tehnică agricolă şi-au prezentat cele mai noi invenţii, printre ele - maşini automatizate de stropit livezile şi semănători performante.



„Este o versiune îmbunătăţită a semănătorii vechi pe care, practic, o cunoaşte fiecare agricultor asta e SPC, SPP, mereu ne străduim să venim cu noutăţi pe piaţa agricolă. Aşa o semănătoare costă 168 de mii. Deja de doi ani la buncăre folosim inoxul, folosim turbodiscuri permit ca sămânţa să nimerească la locul potrivit, să nu rămână deasupra, adică taie masa vegetală”.



Agricultorii spun că vor să-şi modernizeze tehnica din dotare, dar că nu-şi permit financiar.



„Dacă preţurile ar fi la produsele cereale stabile şi nu intermediarii ar câştiga, dar nu producătorul, atunci şi-ar permite un tractor, dar aşa aşteptăm şi noi nişte subvenţii, nişte ajutoare. Acum suntem cu tehnica bielorusă prelucrăm. O să fie stabilitate în ţară o să facem şi noi un pas înainte. Am nevoie de o semănătoare mai performantă şi am văzut care sunt condiţiile”.



„MTZ-urile erau foarte populare, era o vreme. Erau uzuale şi fiecare putea să-l utilizeze, dar acum sunt depăşite moral, tehnic.Consumul nu e cea mai mare problemă. Ele se uzează des şi se strică des şi trebuie să le repari des”.



A venit la expoziţie şi ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Vladimir Bolea a declarat că statul vrea să majoreze subvenţiile pentru procurarea şi modernizarea tehnicii agricole existente.



„Vreau ca noi să majorăm pe partea statului subvenţia care acum e 30%, eu vreau 50%, vedem cât o să reuşim şi de la trei ani minimum la 5 ani să fie majorată perioada de leasing. Să scădem presiunea artificială de pe agenţii economici”, a spus ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea.



Terenurile arabile din Moldova se întind pe un milion 600 de mii de hectare. Peste 71 de mii de tractoare sunt în dotarea companiilor şi gospodăriilor agricole. Expoziţia Moldagrotech, desfăşurată între 13 şi 16 octombrie, reuneşte, în acest an, aproape 200 de participanți din Moldova, Austria, Italia, România, Ucraina şi din alte ţări.