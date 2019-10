Cea mai nouă atracţie turistică din New York, după succesul filmului "Joker"

Scara se află în metropola americană New York, între două clădiri de pe Shakespeare Avenue, nu departe de Yankee Stadium.În film, actorul principal, Joaquin Phoenix, dansează în timp ce coboară aceste trepte, îmbrăcat într-un costum roşu şi purtând machiaj de clovn.Locuitorilor din zonă, care urcă şi coboară în mod obişnuit scara, li se alătură în ultima vreme turişti care încearcă să recreeze scena din film.Vizitatorii îşi fac selfie-uri, iar unii dintre ei se pozează pe trepte îmbrăcaţi în costum.Scara din Bronx se alătură astfel altor zone cu trepte devenite celebre datorită filmelor, precum cea din faţa Philadelphia Museum of Art, ce poate fi văzută în filmul ''Rocky''.O vizită la această scară este o experienţă ''cu adevărat captivantă'', a declarat Oliver Bonallack, turist englez din Brighton. ''În general, nu ajungi să trăieşti un film la prima mână'', a spus el. ''Simt că este ceva legendar'', a adăugat vizitatorul.Nu toată lumea este, însă, încântată de faptul că aceste trepte au devenit celebre. ''Trăim în cartier, ne ocupă tot timpul, suntem cu toţii deranjaţi'', a declarat o locuitoare din Bronx, Cathyrine Spencer. ''În fiecare zi când coborâm pe trepte trebuie să trecem de un baraj de oameni'', a adăugat ea.Superproducţia "Joker", bazată pe personajul negativ din seria DC Comics, "Joker", este regizată de Todd Phillips. Filmul urmăreşte parcursul lui Arthur Fleck, o persoană cu afecţiuni psihice care eşuează în cariera de comediant şi se transformă în clovnul criminal Joker, inamicul lui Batman în Gotham City, scrie agerpres.ro Pelicula a obţinut încasări de 18,9 milioane de dolari în Statele Unite şi Canada de vineri până duminică.Totodată, lungmetrajul Warner Bros. Pictures a devenit cel mai important film de categorie "R" din istorie, cu încasări la nivel internaţional care au atins vineri 788,1 milioane de dolari. Potrivit estimărilor, încasările ar putea ajunge la aproape 900 de milioane de dolari la nivel mondial. Precedentul record înregistrat de o producţie cinematografică din categoria "R" a fost stabilit de filmul cu supereroi al Fox "Deadpool 2", care a generat încasări de 785 milioane de dolari la nivel internaţional în 2018.Filmele de categorie "R" sunt interzise persoanelor cu vârsta sub 17 ani neînsoţite de un adult.Pelicula este cotată cu şanse mari la următor sezon al premiilor Oscar.