Cea mai multinațională nuntă din lume, 24 de perechi de 16 naționalități. Unde a avut loc evenimentul

Sărbătoare fastuoasă în orașul Derbent din republica rusă Daghestan, unde a avut loc cea mai multinațională nuntă din lume. 24 de perechi, reprezentanţi ai 16 naționalități, și-au unit destinele în fața a peste 10 mii de oameni.

Ceremonia a intrat în Cărtea Recordurilor Rusiei, drept cea mai multinațională nuntă și cu cei mai mulți invitați.



Majoritatea celor care și-au unit destinele la această nuntă sunt reprezentanți ai popoarelor care conviețuiesc în Rusia. Totuși, printre ei și-a făcut loc și un chinez.



”Soțul meu este din China. Am lucrat trei luni în Beijing și acolo am făcut cunoștință cu dânsul. Ne-am îndrăgostit unul de altul la prima vedere.”



Bărbatul a declarat că nu s-a gândit vreodată că se va căsători în Daghestan. Mai mult, el spune că nici nu a auzit vreodată despre această republică rusă.



”Este o nebunie, un eveniment nemaipomenit pentru mine. Mă căsătoresc pentru prima dată. Foarte mulți oameni ne felicită, toți sunt foarte prietenoși. Îmi plac tradițiile și costumele naționale de aici, nu am mai văzut așa ceva niciodată.”



O altă pereche, formată dintre un avar și o evreică, a decis să nu se îmbrace în tradiționalele costum negru de mire și rochie albă de mireasă, așa că au venit în straie naționale.



”Această basma este foarte veche, datează încă din secolul 18 și este moștenire de la străbunica soțului meu. Am decis să nu fim ca toți ceilalți, să arătăm portul nostru național.”



Zeci de feluri de mâncare caracteristice diferitor popoare au stat să rupă mesele întinse pe un stadion. Însă, dat fiind faptul că nunta s-a petrecut în Daghestan, vedeta serii a fost frigăruiul.

”- Nicio nuntă în Daghestan nu se petrece fără frigărui. Dacă vreți, ăsta este un simbol, o bijuterie a unei nunți în Daghestan. Ce fel de nuntă fără frigărui? Da, frate? - Da, da!”

Tortul mireselor a fost de-a dreptul fabulos. Greu de 150 de kilograme, din el au gustat peste 1000 de invitați.

Având în vedere că în trecut a avut loc o nuntă în India la care au participat peste 150 de mii de oameni, ceremonia din Daghestan va fi consemnată în Cartea Recordurilor Guinness doar la categoria: cea mai multinațională nuntă.