Cea mai mare floare din lume, cu miros de cadavru, a înflorit în campusul unei universităţi californiene

Înflorirea acestei plante, cunoscută şi sub numele de "floarea-cadavru", reprezintă un fenomen imprevizibil şi are loc, de obicei, la un interval cuprins între cinci şi zece ani. Iniţial, specialiştii californieni se aşteptau ca planta să înflorească în perioada 22-23 mai, însă floarea sa a preferat să mai aştepte o săptămână şi s-a deschis abia în weekendul trecut.Această plantă tropicală se află în campusul californian, între Molecular and Life Sciences Center şi Hall of Science, scrie presa din România.