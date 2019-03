Cea mai mare dioramă feroviară din ţară va fi expusă din nou. Unde se afla macheta

Cea mai mare dioramă feroviară din ţară a primit a doua şansă. Asta după ce acum două luni, din lipsa banilor, expoziţia şi-a închis uşile pentru vizitatori. Autorii proiectului spun că după ce şi-au anunţat oficial închiderea, expoziţia a fost vizitată de un număr mai mare de oameni. Cu această ocazie, administratorii s-au gândit să o reasambleze într-o altă locaţie, mai accesibilă pentru oameni. Aşa că macheta va fi în incinta Gării Feroviare.



Lucrările de amenajare a dioramei au început acum 10 zile. Expoziția trebuie să fie inaugurată până la sfârșitul acestei luni.



"Acuma fixez linia de cale ferată, ca să nu să se mişte dintr-o parte în alta, după care o să pun nisip pe deasupra, unesc plăcile deci şi cu nisip, şi cu iarbă. Eu am răbdare să fac acest lucru, altcineva poate să nu aibă", a spus Xenia Cernenco, meşteriţă.



"La moment reparăm catenele, stâlpii de electricitate pentru a le pune pe dioramă. Este un lucru migălos dar se primeşte totul bine", a zis Marcela Cenușă, meşteriţă.



Administratoarea spune că a investit multă muncă şi zeci de mii de euro în acest proiect.



"Se pare că ultima lună când am anunţat că nu mai putem face faţă, credeam că oamenilor nu le place ceea ce am realizat noi. Se pare că oamenii au apreciat şi ne-am gândit să o redeschidem. Mizăm totuşi pe faptul că aici suntem mai în centru şi locaţia este mai accesibilă, şi oamenii ne vor găsi mai uşor", a zis Ana Pereu, administratoare.



După redeschidere, autorii îşi propun să extindă diorama, astfel încât suprafaţa acesteia să ajungă până la 120 de metri pătraţi.



"Cealaltă parte la cealaltă machetă la care vom continua să lucrăm după ce finisăm lucrările la această machetă, va avea aceeaşi tematică trenulețele, însă mai multe nu vă putem spune, rămâne pe parcurs să aflaţi", a declarat Ana Pereu, administratoare.



Pentru a vedea expoziţia, fiecare vizitator va trebui să achite taxa de 60 de lei.