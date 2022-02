Cea mai lungă şi cea mai grea cursă de alergare din ţară, ''Rubicon'', la a cincea ediţie

Cea mai lungă şi cea mai grea cursă de alergare din ţară, ''Rubicon'' a ajuns la a cincea ediţie. Sute de participanţi de toate vârstele îşi pun la încercare rezistenţa pentru a străbate un traseu de 460 de kilometri din 14 raioane, de la Taraclia până la Ocniţa, timp de trei zile. Maratonul Rubicon a început ieri în satul Mirnoe din raionul Anenii Noi, iar azi alergătorii au ajuns în Capitală şi au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare, muzică de fanfară şi dansuri tradiţionale.''- Atmosfera este ideală.- Traseul cum este, greu?- Este mereu greu pentru că este deluros şi este lung. Noi putem alege diferite etape pentru a alerga mai mult, depinde Vitalii Krupenenkov, participant.Entuziasmaţi, alergătorii care s-au alăturat cursei din diferite oraşe spun că adrenalina este la cote maxime.''Presupune antrenamente zilnice şi o voinţă de fier pentru a da într-o parte relele. Am început la începutul oraşului Ialoveni şi am ajuns aici, în piaţă. Este un gest foarte frumos deoarece numai sportul ne face mai sănătoşi.''''Super tot, atmosfera e foarte minunată. Am început în Chişinău şi cred că o să continui mai departe. În primul rând e bine pentru sănătate şi pentru companie, noi cunoscuţi.''''Am alergat această etapă, de la Ialoveni până aici, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, mi-a plăcut foarte mult, dar păcat că sunt puţini participanţi.''Traseul celei mai lungi curse din ţară se va finaliza duminică în piaţa din oraşul Ocniţa. Pentru fiecare etapă, alergătorii primesc câte o insignă cu stema raionului în care au alergat. Astfel, cei care vor reuşi să parcurgă toate raioanele vor aduna întreaga colecţie. Taxa de înscriere la maraton a fost între o sută şi şapte sute de lei.