Cea mai faimoasă pisică din lume a dat lovitura. I-a adus proprietarei 710.000 de dolari în instanţă

Una dintre cele mai faimoase pisici din lume, în special datorită aspectului său mereu morocănos, Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, a devenit şi mai „încruntată” după ce o companie specializată în comerţul cu cafea i-a folosit în mod abuziv chipul pe eticheta unor produse, scrie digi24.ro.

Încălcarea contractului de drepturi asupra imaginii pisicii i-a adus proprietarei acesteia, Tabatha Bundesen din Arizona (sudul Statelor Unite) suma de 710.001 dolari, după o decizie luată de un juriu într-un tribunal federal din California, potrivit unui document obţinut miercuri de AFP.



"Am solicitat juraţilor suma pe care o considerau justă. Aceştia au ajuns la concluzia corectă", a comentat pentru sursa citată avocatul proprietarei, David Jonelis. Acesta a subliniat că societatea Granada Beverage a semnat un contract pentru a folosi imaginea lui Grumpy Cat pe un sortiment de cafea cu gheaţă numit Grumppuccino, însă a utilizat-o şi pe un alt produs, respectiv cafea măcinată.



Este "prima dată când un «fenomen pe internet» câştigă în instanţă", a mai spus Jonelis



În plângerea depusă la 11 decembrie 2015 se afirmă că acest "comportament condamnabil al acuzatului a oferit atât pisicii cât şi proprietarilor acesteia motivul de a fi foarte încruntaţi".



Grenade Beverage a fost acuzată de încălcarea unui contract de utilizare limitată a imaginii lui Grumpy Cat şi a mărcii sale datând din 2013 "prin comercializarea, în mod repetat, a unor produse neautorizate Grumpy Cat".



Chipul acestei pisici, care nu exprimă niciodată bucuria - deşi este foarte sociabilă, după cum a dat asigurări stăpâna ei - i-au adus proprietarei milioane de dolari după publicarea primelor imagini cu aceasta, în 2012.



Felina cu ochi mari şi albaştri a apărut în numeroase emisiuni de televiziune, pe coperta unor publicaţii precum Wall Street Journal sau New York Magazine, şi chiar pe Broadway într-o reprezentare a legendarului muzical „Cats”. De asemenea, imaginea sa ilustrează cărţi pentru copii, felicitări, tricouri şi a fost utilizată pentru realizarea de jucării de pluş şi a altor produse.



În plus, Grumpy Cat are şi o replică de ceară la Muzeul Madame Tussaud din Washington.