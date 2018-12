Cea mai bună fotbalistă a planetei în acest an, Marta Vieira a devenit prima femeie inclusă în Hall of Fame-ul fotbalului brazilian pentru realizările sale de-a lungul carierei. Astfel, ea s-a alăturat unor foşti fotbalişti legendari precum Pele, Garrincha sau Zico.



Ceremonia a avut loc în incinta stadionului Maracana din Rio de Janeiro, acolo unde se află sala legendelor. Marta şi-a imprimat tălpile picioarelor pe un suport, iar urmele acestora vor fi expuse în această sală.

"Sunt fericită, mai ales că această sală este în țara mea. Țara care este considerată casa fotbalului. Aici în fiecare zi ne mişcăm înainte şi căutăm spaţiu pentru performanţe", a menţionat Marta Vieira, fotbalistă.



De-a lungul carierei, Marta a fost desemnată de şase ori drept cea mai bună fotbalistă a anului, ultima dată chiar acum 3 luni, la Gala "FIFA The Best".



În acest an, Marta a fost căpitanul echipei naţionale a Braziliei cu care a câştigat turneul feminin Copa America.