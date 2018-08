Vom avea cea mai bogată roadă de mere din ultimul deceniu. Fermierii vor culege, în medie, câte 30 de tone de fructe la hectar.

Grigorii Eremenco din satul Bilicenii Vechi, raionul Sângerei, are o livadă care se întinde pe o suprafață de 45 de hectare. El spune că în acest an va strânge cu 20 la sută mai multe mere decât în 2017.



"Anul acesta avem roadă bună. Noi culegem undeva 50-52 de tone de mere. Pe zi, da culegem bine, culegem și depozităm la frigidere, aici sub Bălți depozităm, avem acolo de depozitat vreo 400 de tone", a menţionat Grigorii Eremenco, fermier.



Acum câteva zile, fermierul a început culesul. Zilnic, în livada sa muncesc aproape 50 de oameni.



Ei primesc, din cât lucrează atât primesc, și dacă ne plătim 30 de bănuți pe kilogram, dacă culeg o tonă de mere ei au 300 de lei pe zi.



Zilierii încep munca dis-de-dimineață, pentru că au mult de lucru:



"Anul acesta e foarte bună roada. E și normal. Copacii sunt foarte, cum să vă spun, încărcați".



"Mărul e gustos, roada tare bună anul asta la noi. Dă Doamne să țină vremea să-l gătim, să-l culegem, să o dăm la locul ei".



Producţia mare de mere ar putea provoca scăderea accentuată a prețurilor. Producătorii se mai tem că se vor confrunta şi cu lipsa piețelor de desfacere.



"Pe 3,40 – 3,60 lei am vândut anul trecut. Anul acesta de trei ori mai puțin și cred că e o tendință, nu o să fie mai mare. La început, producția de vară e mai ieftină, vreau să zic mărul de vară e mai ieftin, după asta se ridică un pic, da văd că anul acesta nu, anul trecut pe vremea asta era mai ridicat prețul", a precizat Victor Ropot, agricultor.



În 2017, Moldova a exportat peste zece mii de tone de mere în Uniunea Europeană. Ministrul Agriculturii a declarat că autorităţile încearcă să identifice noi pieţe.



"Sunt unele probleme cu exporturile, dar noi le vom rezolva. Chiar acum ambasada se ocupă, ca noi să putem exporta în India. Pentru că până acum noi nici ambasadă nu am avut acolo. Sper că în câteva luni să rezolvăm această problem, dar noi putem exporta acum şi la vest şi la est", a declarat Liviu Volconovici, ministrul Agriculturii, Mediului şi Dezvoltării Regionale.



Potrivit prognozelor Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe, agricultorii moldoveni vor culege în acest sezon peste 505 mii de tone de mere.