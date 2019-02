Cea mai BĂTRÂNĂ modelă a semnat un contract cu agenţie care recrutează tinere

Iris Apfel este considerată cea mai controversată și cool fashionistă din lume. Are 97 de ani dar le ține piept tinerelor fotomodele.

Așa cum se descrie chiar ea, Iris este o doamnă pasionată de modă și design. A reușit la aproape 100 de ani să semneze cu IMG Models, faimoasa agenție care recrutează tinere modele.

Firea ei creativă a purtat-o de la meseria de designer de textile la cel de interior pentru Casa Albă, cât și spre producerea propriei linii de haine și bijuterii. Stilul ei inconfundabil a transformat-o într-un fashion icon peste hotare. Apfel a devenit recunoscută internațional în 2005, atunci când Metropolitan Museum of Art din New York i-a dedicat un show în cadrul Costume Institute, unde i-a fost prezentată colecția de haine și bijuterii.

Apoi, în 2014, regizorul Albert Maysles a lansat documentarul Iris (Netflix) despre viața lui Iris Apfel, iar în 2018, Harper Collins a lansat „Iris Apfel: Accidental Icon”, o biografie a vieții sale colorate. Recent, ea a fost imaginea campaniilor Mac Cosmetics și Kate Spade, a apărut în revista Vogue Italia și a devenit cel mai în vârstă model care a apărut vreodată pe coperta revistei Dazed & Confused.

Iris Barre s-a născut la New York. A fost crescută la o fermă, atât de părinți, cât și de bunici, și a fost singurul copil al familiei. Aceasta a terminat istoria artei în cadrul Universității din New York, dar și școala de artă din cadrul Universității din Wisconsin. Mai târziu, s-a folosit de această experiență, cât și de ideile sale îndrăznețe de design, atunci când a fost editor la Women’s Wear Daily. S-a specializat pe restaurarea mobile vechi, împreună cu soțul ei, ajungând să lucreze la Casa Albă, sub mai mulți președinți: Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan și Clinto.