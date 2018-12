Cea mai ascultată piesă de Crăciun. Hit-ul i-a adus interpretei ZECI DE MILIOANE DE DOLARI

"All I want for Christmas is you" este, şi anul aceasta, cea mai ascultată melodie de Crăciun. Hit-ul interpretat de Mariah Carey este pe primul loc, atât în topul celor de la Billboard, cât şi pe Spotify, scrie Digi24.ro.

Pentru a-şi răsplăti fanii, celebra artistă a lansat anul acesta şi o variantă live a piesei, la unul dintre concertele de Crăciun din Europa.

Varianta de studio a apărut însă în 1994, iar de atunci este în mod constant printre cele mai ascultate melodii de Crăciun la nivel mondial.

Popularitatea vine şi cu un câştig financiar pe măsură. Mariah Carey a încasat din drepturile de autor pentru acest hit, 60 de milioane de dolari.