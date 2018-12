Ce vor copiii DE CRĂCIUN. Dorinţele picilor de la Grădiniţa Andrieş din Ialoveni vor fi trimise prin poştă în Laponia

Copiii de la grădiniţa "Andrieș" din oraşul Ialoveni i-au trimis lui Moş Crăciun scrisori cu desene. Ei au reprezentat fidel ceea ce-şi doresc să găsească sub brad, pentru a-i uşura munca celui mai iubit personaj din perioada sărbătorilor de iarnă.

Iata ce dorinţe au picii:



"Dragă Moş Crăciun, îmi doresc să-mi aduci o casă de păpuşi".



"Moş Crăciun îmi doresc un ursuleţ Tedy".



"O păpuşă Baby Bol".



"Îmi doresc de la Moş Crăciun o vulpe. Şmecheră".



"Un robot care merge cu telecomandă".



" Eu îmi doresc de la Moş Crăciun o echipă de Fredy".



"O carte cu poveşti. Alba ca Zăpada, Cenuşăreasa, Frumoasa Adormită şi Frumoasa şi Bestia".



"O jucărie căţeluş dar care poate să pupe, să stea în cap, să caute".



"Îmi doresc un elicopter cu telecomandă".



"O prinţesă păpuşă cu coroană".



"Să-mi aducă o broască ţestoasă. Să văd şi eu cum arată în mănuşi, nu am avut niciodată chiar".



"Am scris o maşină. Opel, pentru că tăticul meu are Opel ".



Copiii dau asigurări că au fost cuminţi tot anul. În plus, ei sunt siguri că-l vor impresiona pe Moşul cel bun cu colinde, poezii şi dansuri.



Scrisorile cu destinaţia Laponia vor fi duse la poştă de educatoare.