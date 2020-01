Ce vedete au făcut donaţii pentru pompierii din Australia care luptă cu incendiile devastatoare

Mai multe vedete internaționale s-au solidarizat în sprijinul pompierilor care se luptă cu incendiile devastatoare din Australia, prin donații și apeluri la strângeri de fonduri, conform Mediafax. Artista americană Pink a donat jumătate de milion de dolari, iar jucătorii de tenis Nick Kyrgios și Karolina Pliskova vor dona sute de dolari pentru fiecare as pe care îl vor reuși.”Sunt total devastată urmărind ce se întâmplă în Australia cu aceste incendii groaznice”, a scris Pink pe Twitter.”Promit să fac o donaţie 500.000 de dolari direct serviciilor locale de pompieri care luptă din greu în primele linii. Sunt cu inima alături de prietenii şi de familia din Oz”, a adăugat cântăreaţa, care are 32 de milioane de admiratori pe rețea.Actrița de comedie Celeste Barber a făcut un apel la donații prin intermediul căruia a reușit să strângă 9 milioane de dolari, în timp ce Crucea Roșie s-a asociat cu rețeaua publică de televiziune ABC pentru o strângere de fonduri, colectând astfel peste 10 milioane de dolari.Tenismenul Nick Kyrgios a anunțat că va dona victimelor incendiilor din Australia sa natală 200 de dolari pentru fiecare as pe care îl va reuși vara aceasta, gest urmat la scurt timp de jucătoarea Karolina Pliskova, care a venit cu același anunț. Alte vedete, precum Kylie Minogue şi Naomi Watts, şi-au împărtăşit la rândul lor gândurile despre incendiile din Australia pe social media, manifestându-şi îngrijorarea pentru soarta oamenilor şi animalelor care au de suferit de pe urma acestora, dar şi admiraţia pentru eforturile depuse de pompieri.Staruri locale precum Nicole Kidman și soțul acesteia, Keith Urban, Hugh Jackman, Rebel Wilson, Delta Goodrem și Russell Crowe, dar și internaționale, ca Jameela Jamil, Chris Brown, Kim Kardashian, dar și ducesa Catherine de Cambridge și prințul William și-au exprimat sprijinul pentru australienii greu încercați.Premierul australian Scott Morrison, criticat pentru răspunsul autorităţilor la această criză, a anunţat sâmbătă mobilizarea a 3.000 de militari rezervişti pentru a face faţă incendiilor de vegetaţie care devastează în prezent ţara. Morrison a precizat că numărul deceselor la nivel național a ajuns la 23, alte câteva zeci de persoane fiind date dispărute. De asemenea, peste 1.500 de case au fost distruse. Totodată, zeci de milioane de animale au murit, iar specialiștii spun că va fio nevoie de zeci de ani pentru refacerea ecosistemului.Sâmbătă, trei incendii de proporții au ajuns să se unească în regiunea Omeo din statul Victoria, afectând o suprafață de aproximativ 6.000 de hectare, potrivit Departamentului pentru Mediu din Gippsland. În statul vecin New South Wales, un alt incendiu produs în regiunea Wollondilly a orașului Sydney este considerat în continuare ”scăpat de sub control”, potrivit departamentului de pompieri din zonă. Incendiile de vegetație au afectat aici o suprafață de 264.000 de hectare în ultimele luni.Condițiile meteorologice s-au înrăutățit sâmbătă, specialiștii anunțând intensificarea vânturilor și creșterea temperaturilor.”Astăzi este o zi în care pericolul de incendii este de la sever la extrem în multe regiuni”, au anunțat meteorologii.În Canberra s-au înregistrat temperaturi record pentru ultimii 80 de ani: 44 de grade sâmbătă după-amiază, iar în suburbia Penrith a fost stabilit un record de temperaturi pentru bazinul Sydney, respectiv 48,9 grade. În Victoria a fost declarată stare de dezastru, iar în New South Wales stare de urgență, ambele beneficiind de resurse guvernamentale suplimentare pentru a gestiona problema incendiilor de vegetație, scrie libertatea.ro