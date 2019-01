Ce va face cu banii britanicul care în ajun de Revelion a câştigat la loterie aproape 115 milioane de lire sterline

Britanicul care în ajun de Revelion a câştigat la loterie aproape 115 milioane de lire sterline va împărţi banii cu familia şi prietenii săi. Patrick Connolly şi soţia lui Frances au întocmit o lista din 50 cei mai apropiaţi oameni cu care vor să-şi împartă câştigul.



Cuplul intenţionează ca din restul banilor să-şi lanseze o afacere, să-şi cumpere noi maşini şi să călătorească.



"Am discutat despre începerea unei afaceri sau a unor afaceri la care să îl ajut. O vom lansa în Londra sau în Irlanda de Nord", a spus Frances Connolly, câştigătoarea marelui loz.



Într-un interviu oferit după ce şi-au ridicat cecul, familia Connolly a declarat că atunci când au aflat că au devenit milionari au rămas fără grai câteva minute, iar apoi în linişte au băut câte un ceai.



"Am deschis o aplicaţie de verificare a numerelor jucate, aveam un singur bilet, am introdus numerele, le-am verificat, a apărut o fereastră şi toate numerele erau bifate. Mi-am zis e bine, ne-am descurcat bine, dar tot nu mi-a venit să cred, am zis că e o păcăleală. Am deschis computerul în faţa ei şi i-am spus: Cred că am o veste bună pentru tine", a spus câştigătorul marelui loz, Patrick Connolly.



Patrick Connolly a câştigat cele aproape 115 milioane de lire sterline la extragerea "EuroMillions", de Revelion. A fost cel de-al patrulea câştig ca mărime din istoria ţării. Prin urmare, bărbatul a intrat în topul celor mai bogaţi oameni din Irlanda de Nord.

Numerele norocoase au fost 1, 8, 11, 25 şi 28, împreună cu perechea de jokeri 4 şi 6. Cel mai mare câştig la loto în Marea Britanie a fost de 161 de milioane de lire sterline şi a fost câştigat în 2011.