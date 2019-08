Ce uniforme şcolare sunt în vogă în acest an? Cele mai noi ţinute, prezentate în cadrul unui eveniment. Află care sunt preţurile

Tendinţele din domeniul modei trebuie respectate şi în alegerea uniformei şcolare. Designerii spun că în acest sezon se vor purta carourile, croielile clasice şi ţesăturile naturale.

Cele mai noi ţinute au fost prezentate pe podium în cadrul evenimentului "Back to Shcool 2019".

"Culoarea anului este gri noir, care este foarte trendi este introdusă în multe şcoli, respectiv brandurile încearcă să meargă şi pe tradiţia stabilită în toate liceele şi satisfac necesităţile mamicilor", a menţionat Veronica Veşcan, manager de proiect APIUS.



Preţurile pentru uniforme încep de la 150 de lei şi pot ajunge chiar şi până la 2 mii de lei.



"Dar accesoriile nu lipsesc. Accesorii cum ar fi fundițe, broşe, manșete, jabouri", a explicat Tatiana Marandiuc, designer.



Elevii care au urcat pe podium au avut şi misiunea de a-şi găsi uniforma perfectă pentru începutul noului an şcolar:



"Vreau ca uniforma să fie şi comodă, la un preţ avantajos, dar şi să arăt foarte bine în ea".



"Am ales câteva piese vestimentare pentru că am 3 copii şi doi merg la şcoală şi deci am ce alege, este un eveniment frumos".



"Toată colecţia a fost extraordinară pentru toate gusturile şi în primul rând pentru toate buzunarele".



Organizatorii susţin că scopul evenimentului a fost de a promova designerii de la noi.



"Recent în Kiev, doi designeri au câştigat locurile intâi şi doi, iar în Dubai un designer a primit locul întâi. Vreau să spun că produsele făcute în Moldova au design unic, poate la preţ sunt un pic mai scumpe, însă este din cauza numărului mic de cumpărători", a declarat Lilia Ranogaieţ, organizator eveniment.



Prezentarea de modă "Back to School" a ajuns la a doua ediţie.